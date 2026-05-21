Científicos crean un parche inteligente que destruye las células cancerosas de la piel hasta en un 97%

Científicos desarrollaron un parche inteligente capaz de reducir tumores de melanoma hasta en un 97% durante pruebas realizadas en ratones.

El avance llamó la atención porque el dispositivo actúa directamente sobre la piel usando calor suave y partículas activadas con luz.

El melanoma es uno de los cánceres de piel más agresivos y provoca la mayoría de muertes relacionadas con esta enfermedad.

Precisamente por eso, los investigadores buscaban una alternativa menos invasiva que las cirugías extensas o tratamientos altamente tóxicos.

Un parche flexible activado mediante calor suave

El dispositivo combina grafeno, silicona flexible y nanopartículas de cobre capaces de reaccionar cuando reciben luz simulada sobre la piel.

Al activarse, el parche libera iones de cobre que penetran el tumor y desencadenan un intenso daño dentro de las células cancerosas.

Los científicos observaron que el tratamiento alteró las mitocondrias, estructuras esenciales para producir energía y mantener vivas las células tumorales.

Además, el sistema produjo grandes cantidades de estrés oxidativo, un mecanismo capaz de debilitar rápidamente las defensas internas del melanoma.

A diferencia de terapias térmicas agresivas, el parche trabajó alrededor de 42 grados, reduciendo daños severos sobre tejidos sanos cercanos.

Los investigadores también detectaron que el crecimiento tumoral prácticamente se detuvo después de apenas dos sesiones terapéuticas de una hora.

El tratamiento también activó defensas inmunológicas

El estudio reveló otro detalle importante: el parche no solo destruyó células cancerosas, también estimuló respuestas inmunológicas antitumorales.

Durante el tratamiento, las células dañadas comenzaron a liberar señales capaces de alertar y movilizar componentes importantes del sistema inmune.

Los científicos identificaron simultáneamente apoptosis, ferroptosis y cuproptosis, tres mecanismos distintos relacionados con muerte celular programada.

Esa combinación permitió atacar al melanoma desde varios frentes biológicos al mismo tiempo, aumentando considerablemente la eficacia observada en animales.

Aunque todavía faltan ensayos clínicos en humanos, el equipo considera prometedora esta estrategia no invasiva para futuros tratamientos dermatológicos.

Fuente: comunidad-biologica.com