La memoria RAM del futuro ya está aquí: hasta 1.000 veces más rápida y sin generar calor

Las memorias RAM se han convertido en un claro objeto de deseo para todos los fabricantes que presentan soluciones con IA en el mercado, dada la importancia que tienen para la operativa diaria. Sin embargo, el consumo energético siempre ha sido uno de sus desafíos más relevantes. Al menos, así lo era hasta ahora.

La memoria RAM está viviendo una de sus épocas más doradas de los últimos años, como consecuencia de la demanda que requieren los sistemas de Inteligencia Artificial. Sin embargo, una de las grandes limitaciones que siempre ha tenido ha sido la excesiva generación de calor y los problemas relativos a la velocidad. Al menos, así ocurría hasta ahora, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio parece haber encontrado un dispositivo que sería capaz de solucionar todos los problemas mencionados.

Los investigadores confirman que el nuevo dispositivo podría cambiar de estado de forma prácticamente instantánea (40 picosegundos, según la información compartida), consumiendo una mínima cantidad de energía y generando una mínima cantidad de calor, lo que resolvería la inmensa mayoría de los problemas a los que se enfrenta hoy la IA en cada nuevo modelo.

La clave: un cambio de material

Los investigadores afirman que el dispositivo en cuestión se ha desarrollado utilizando un material antiferromagnético llamado manganeso-estaño (Mn₃Sn), con el que han podido demostrar que con pulsos eléctricos ultracortos se puede conmutar de forma fiable el estado magnético y conservar la información que se almacena en dicho equipo incluso después de interrumpir el suministro eléctrico.

Cada cambio de estado que se produce en cada operación que se solicita a un ordenador genera energía y, a posteriori, esta se convierte en calor. En un contexto dominado por la IA, donde se procesan grandes volúmenes de datos en segundos, el problema es mayúsculo. Las memorias actuales de los PCs, conocidas como DRAM, están actualizando constantemente sus celdas con el objetivo de conservar toda la información que se almacena en ellas, lo que provoca un gran consumo energético, incluso cuando no estamos solicitando nada.

Con el objetivo de lidiar con esta situación, el grupo de investigación de Tokio ha logrado explorar un nuevo mecanismo de computación conocido como espintrónica. Con él, en lugar de almacenar la información como si fuera una carga eléctrica, se almacena utilizando impulsos magnéticos, lo que minimiza la generación de energía.

Mediante una estructura multicapa utilizando sustratos de silicio, y después de utilizar pulsos eléctricos, se consigue reducir el calentamiento de los materiales, lo que ayuda a los equipos informáticos a ser mucho más eficientes, puesto que apenas consumen energía. +

El resultado, memorias mil veces más rápidas

El objetivo de la investigación no era el de crear una nueva memoria, sino buscar la forma de que las memorias actuales fueran capaces de trabajar de una forma más eficiente. Con el nuevo dispositivo, se han conseguido completar procesos completos en 40 picosegundos o, lo que es lo mismo, de forma prácticamente instantánea. Esto supone multiplicar la velocidad que se consigue actualmente por mil y, lo mejor de todo,,, sin interferir en la generación de calor. Puesto que los sistemas trabajan de una forma completamente eficiente.

En el caso de que este avance se pueda expandir de forma generalizada, nos encontramos con un interesante punto de inflexión para los centros de datos, que soportarían mucha mayor carga de procesamiento de datos con necesidad de tener que lidiar con el aumento de las temperaturas. Además, también se lograría cambiar por completo el paradigma de la IA, puesto que los clústeres de GPU masivos no requerirían de tanta refrigeración para procesar todas las tareas.

De momento, nos encontramos con un tipo de tecnología que está en sus fases más primarias y a la que todavía le queda un largo camino por delante hasta que se pueda desarrollar de forma masiva. Sin embargo, es un buen punto de partida para valorar su fabricación a gran escala.

Fuente: adslzone.net