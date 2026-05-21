Descubren fuente masiva de hidrógeno natural bajo Canadá que podría revolucionar la energía

Investigadores canadienses encontraron rocas subterráneas que producen hidrógeno de forma continua. Este «hidrógeno blanco» podría abastecer a industrias y comunidades remotas, reduciendo emisiones de carbono

Un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto y la Universidad de Ottawa descubrió que rocas antiguas en el subsuelo de Canadá generan hidrógeno de manera natural, abriendo la puerta a una nueva fuente de energía limpia. Las mediciones realizadas en pozos de minería en Ontario revelaron que este gas puede fluir de forma continua durante años, lo que lo convierte en un recurso energético potencialmente valioso, conocido como «hidrógeno blanco».

Los hallazgos, publicados en los Proceedings of the National Academy of Sciences, indicaron que el hidrógeno que se escapa de estas rocas de miles de millones de años puede ser utilizado para abastecer industrias y comunidades remotas, al mismo tiempo que se reducen las emisiones de carbono y la dependencia de los combustibles fósiles.

Los investigadores analizaron el Escudo Canadiense, una vasta región con algunas de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Por primera vez, midieron directamente el hidrógeno que se escapa de estas rocas y determinaron cómo se acumula con el tiempo, así como las áreas donde se concentra.

Los datos obtenidos en una mina activa cerca de Timmins, Ontario, mostraron que los pozos perforados en la roca liberan un promedio de 0.008 toneladas de hidrógeno al año, aproximadamente 8 kilogramos, equivalente al peso de una batería de automóvil típica. El estudio estimó que si se extrapola este dato a los cerca de 15,000 pozos del sitio, la producción de hidrógeno podría superar las 140 toneladas anuales.

Esta cantidad podría generar aproximadamente 4.7 millones de kilovatios de energía al año, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas anuales de más de 400 hogares. La profesora Barbara Sherwood Lollar, autora principal del estudio, destacó que «los datos sugieren que existen oportunidades críticas para acceder a una fuente de energía doméstica rentable producida por las rocas que tenemos debajo de nuestros pies».

El hidrógeno ya juega un papel importante en la economía global, valorada en aproximadamente 135 mil millones de dólares, utilizado en la fabricación de fertilizantes y en la producción de metanol y acero. Sin embargo, la mayor parte del hidrógeno se produce mediante métodos industriales que dependen de combustibles fósiles, lo que genera grandes cantidades de emisiones de carbono.

El nuevo estudio aporta evidencia de liberaciones sostenidas de hidrógeno a lo largo de los años, cambiando la narrativa sobre el potencial energético del hidrógeno natural, que hasta ahora había sido subestimado. Según Sherwood Lollar, «el hidrógeno natural se produce a través de reacciones químicas subterráneas entre las rocas y las aguas subterráneas». Canadá, con su vasta cantidad de territorios que contienen las rocas adecuadas, podría tener una oportunidad única para producir hidrógeno más limpio y potencialmente más barato.

Las mayores concentraciones de hidrógeno natural se encuentran en regiones geológicas ya asociadas con la actividad minera en Canadá, incluyendo Ontario del Norte, Quebec, Nunavut y Territorios del Noroeste. Este hallazgo podría beneficiar no solo al sector minero, al reducir costos y emisiones de carbono, sino también a comunidades del norte que enfrentan altos costos de transporte de combustibles.

La profesora Lollar concluyó que «existe una carrera global por aumentar la disponibilidad de hidrógeno para descarbonizar y reducir los costos de la economía del hidrógeno existente». Con este nuevo entendimiento sobre la viabilidad económica de este recurso, se abre un camino hacia el desarrollo de depósitos de hidrógeno que podrían ser mapeados en todo el mundo.

Fuente: cadena3.com