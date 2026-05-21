Los investigadores no dan crédito: crean una batería de arena para conseguir calor con excedentes energéticos

Finlandia ya utiliza una batería térmica de gran escala para calefaccionar una red urbana

El gran problema de las energías renovables no siempre es producir electricidad. Muchas veces, el desafío es guardarla.

El viento no sopla cuando se lo necesita y el sol no aparece de noche. Por eso, los sistemas eléctricos buscan tecnologías capaces de almacenar excedentes sin depender únicamente de baterías de litio.

En Finlandia, una empresa encontró una respuesta inesperada: arena o materiales parecidos.

Polar Night Energy puso en operación en Pornainen una batería térmica industrial que sirve como instalación principal para la red de calefacción local de Loviisan Lämpö. La compañía informó que el sistema tiene 1 MW de potencia térmica y 100 MWh de capacidad de almacenamiento, diez veces más que su primera instalación de Kankaanpää.

Crean una batería de arena para conseguir calor con excedentes energéticos

Aunque se la llame “batería de arena”, no funciona como una batería eléctrica tradicional. No almacena electrones para devolverlos después como electricidad. Lo que hace es transformar electricidad en calor y guardar esa energía térmica dentro de un material sólido.

En Pornainen, el medio de almacenamiento no es arena de playa, sino unas 2.000 toneladas de esteatita triturada, un subproducto industrial. La estructura mide cerca de 13 metros de alto y 15 de ancho, y puede cubrir casi un mes de demanda de calor en verano y cerca de una semana en invierno, según Polar Night Energy.

El funcionamiento es relativamente simple de explicar: cuando hay electricidad disponible, barata o renovable, el sistema calienta el material a altas temperaturas. Luego, cuando la red necesita calefacción, ese calor se extrae para producir agua caliente, vapor o aire caliente.

La importancia está en que la calefacción urbana y los procesos industriales siguen dependiendo en muchos países de combustibles fósiles o biomasa. En Finlandia, donde los inviernos exigen mucha energía para calefacción, una tecnología así puede reducir emisiones y mejorar la estabilidad de la red.

Un estudio publicado en Renewable and Sustainable Energy Reviews analizó el almacenamiento térmico en arena y señaló que puede ofrecer una solución escalable para descarbonizar redes de calefacción urbana e industrias intensivas en calor. El trabajo estimó eficiencias cercanas al 90% en aplicaciones de gran escala y planteó que, combinada con electricidad renovable de bajo costo, esta tecnología puede competir con fuentes térmicas fósiles.

Aun así, no es una solución universal. Su principal ventaja está en almacenar calor, no electricidad, aunque la empresa también trabaja en proyectos para reconvertir parte de ese calor en energía eléctrica. El costo inicial, la infraestructura disponible y la demanda térmica cercana son factores decisivos.

La batería de arena finlandesa no reemplaza todas las formas de almacenamiento, pero sí abre una puerta concreta: usar excedentes renovables para calentar ciudades y fábricas sin quemar combustibles cada vez que baja la temperatura.

Fuente: clarin.com