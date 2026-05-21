Logran incubar 26 polluelos en un ‘huevo artificial’ impreso en 3D

Colossal Biosciences logró incubar 26 polluelos en una estructura impresa en 3D y apunta a futuros proyectos de «desextinción»

La empresa biotecnológica estadounidense Colossal Biosciences anunció un nuevo avance en sus investigaciones de «desextinción»: logró incubar y criar 26 polluelos utilizando una estructura artificial impresa en 3D que imita la función de una cáscara de huevo. El experimento, que ha generado tanto interés como debate en la comunidad científica, podría transformarse en una herramienta para futuras investigaciones sobre reproducción animal, conservación genética e incluso proyectos orientados a «recrear» especies extintas.

Un “huevo artificial” para incubar polluelos

Según explicó la compañía, los polluelos nacieron a partir de una estructura de celosía fabricada mediante impresión 3D que reemplaza la función de la cáscara de un huevo convencional. Para lograrlo, los investigadores transfirieron huevos fertilizados al sistema artificial y los mantuvieron dentro de incubadoras especiales. Durante el proceso añadieron calcio, un componente esencial que normalmente aporta la cáscara natural, y monitorearon el crecimiento embrionario en tiempo real mediante imágenes.

La empresa aseguró que el sistema permite controlar con precisión variables como el oxígeno, la humedad y la temperatura, factores críticos durante el desarrollo embrionario. Esto convierte a la tecnología en una alternativa potencialmente escalable que, en el futuro, podría utilizarse para trabajar con aves de gran tamaño, como el extinto moa gigante de Nueva Zelanda. “Queríamos construir algo que la naturaleza ha desarrollado con bastante éxito y hacerlo mejor, más escalable y aún más eficiente”, explicó el director ejecutivo de Colossal, Ben Lamm.

Científicos cuestionan el concepto de “huevo artificial”

Pese al impacto mediático del anuncio de la creación de un «huevo artificial» y la posibilidad de «revivir» una especie extinta, varios especialistas independientes pidieron cautela frente al alcance real del experimento. Según DW, el biólogo evolutivo Vincent Lynch afirmó que la estructura desarrollada por la empresa corresponde más bien a una “cáscara artificial”, ya que otros componentes biológicos fundamentales del huevo siguen presentes durante el proceso.

Entre ellos se encuentran membranas y órganos temporales encargados de nutrir al embrión y eliminar desechos durante su desarrollo. Además, el especialista señaló que “puede ser una herramienta útil para crear aves modificadas genéticamente, pero eso no significa resucitar especies extintas”.

La desextinción sigue generando debate

Colossal Biosciences ya había llamado la atención anteriormente tras presentar ratones modificados con pelaje inspirado en el mamut lanudo y cachorros alterados genéticamente para asemejarse al extinto lobo terrible. Sin embargo, la idea de traer de vuelta animales desaparecidos continúa siendo objeto de discusión científica y ética.

Especialistas advierten que, incluso si fuera posible recrear organismos similares a especies extintas, persisten interrogantes sobre su bienestar, adaptación y supervivencia en ecosistemas modernos profundamente alterados por el cambio climático y la actividad humana. El bioeticista Arthur Caplan planteó que uno de los grandes desafíos será determinar en qué ambiente podrían vivir estas criaturas.

Conservación versus desextinción

Algunos investigadores consideran que tecnologías como esta podrían tener aplicaciones más útiles en la conservación de especies actuales amenazadas, permitiendo mejorar técnicas de reproducción y preservación genética. Aun así, el desarrollo demuestra cómo la biotecnología y la ingeniería genética continúan empujando los límites de lo que parecía imposible hace apenas unas décadas.

Fuente: 24horas.cl