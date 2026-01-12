Científicos chilenos crean innovador implante que simplifica cirugías urológicas complejas

MAT-URO, desarrollado en la Universidad Andrés Bello, evita que los pacientes necesiten intervenciones adicionales en la boca para tratar problemas de la uretra.

Un grupo de investigadores chilenos ha creado una solución revolucionaria para un problema urológico que afecta a miles de hombres en el mundo. Se trata de MAT-URO, un implante médico que simplifica el tratamiento de la estrechez uretral, una condición que dificulta o impide orinar normalmente.

Hasta ahora, los pacientes que sufrían este problema debían someterse a una cirugía compleja que requería extraer tejido del interior de su boca para reparar la uretra dañada. Este procedimiento tradicional no solo era más invasivo, sino que también podía causar molestias adicionales y requería más tiempo de recuperación.

«Con MAT-URO eliminamos la necesidad de esa segunda cirugía en la boca. El implante que desarrollamos actúa como un puente que ayuda al cuerpo a regenerar su propio tejido de forma natural», explica el Dr. Eduardo Landerer, urólogo de Clínica INDISA y parte del equipo creador.

Esta innovación chilena utiliza un material especialmente procesado que es compatible con el cuerpo humano. Los resultados en las pruebas iniciales han sido tan prometedores que los investigadores ya planean comenzar pruebas en pacientes, el último paso antes de que el tratamiento pueda estar disponible en hospitales y clínicas.

«Lo más interesante es que esta tecnología podría en el futuro ayudar a reparar otros tipos de tejidos del cuerpo, no solo en la uretra», señala el Dr. Landerer, destacando el potencial de este avance médico nacional.

El desarrollo de MAT-URO ha sido posible gracias al trabajo conjunto de científicos de la Universidad Andrés Bello, Clínica INDISA; el Hospital del Trabajador (HTS) y ANID, y al apoyo de HUBTEC, una organización que ayuda a convertir descubrimientos científicos en soluciones reales para los pacientes.

Fuente: maray.cl