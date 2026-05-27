Científicos chinos crean dispositivo portátil que detecta cáncer con una gota de sangre

Científicos chinos han desarrollado un dispositivo portátil capaz de detectar los primeros signos de cáncer con tan solo una gota de sangre, con una precisión de hasta el 94,9%

Según el SCMP del 25 de mayo, este dispositivo, investigado por un equipo dirigido por Wen Liaoyong en la Universidad de West Lake en Hangzhou (provincia de Zhejiang, China), fue publicado en la revista científica internacional Nature Photonics (Reino Unido) el 13 de mayo.

Según el equipo de investigación, el nuevo dispositivo es compacto y cabe en la palma de la mano, mientras que los sistemas actuales de detección de cáncer suelen tener el tamaño de un frigorífico, requieren equipos ópticos complejos y solo pueden utilizarse en un laboratorio.

El nuevo dispositivo no solo es más pequeño, sino que también es aproximadamente 10.000 veces más sensible que los métodos de prueba tradicionales.

Para lograrlo, los científicos cambiaron la forma en que medían la señal. En lugar de medir la longitud de onda de la luz como antes, utilizaron un chip 3D especial para medir la intensidad de la luz, lo que les permitió detectar cambios muy pequeños en la muestra de sangre.

Según el Sr. Wen Liaoyong, si se compara el rango de medición con una regla de 1 metro, este sistema puede detectar cambios tan pequeños como de unos pocos micrómetros.

Además, el equipo de investigación también busca maneras de reducir drásticamente el costo de fabricación del chip. Explican que este es el componente más importante del dispositivo.

Según el Sr. Dung, el antiguo proceso de pruebas era tan costoso como «copiar un libro a mano», mientras que el nuevo método es como la impresión en masa utilizando tecnología de impresión de tipos móviles.

Mediante la creación de moldes y su producción en masa sobre obleas semiconductoras de aproximadamente 20 cm de ancho, el equipo de investigación logró crear miles de chips simultáneamente con una calidad uniforme.

Este enfoque reduce el coste de cada chip de cientos de dólares a unos 5 dólares, lo que abre la posibilidad de que el dispositivo sea más accesible al público y permite realizar pruebas en casa.

En ensayos con 171 muestras de suero de pacientes con cáncer de pulmón, el dispositivo alcanzó una precisión del 94,9 % en la detección precoz del cáncer y del 92,1 % en el seguimiento de los pacientes tras la cirugía.

Mientras tanto, los métodos estándar actuales solo alcanzan alrededor del 74,7%.

Según el equipo de investigación, esta tecnología puede utilizarse no solo para la detección precoz del cáncer, sino también en muchos otros campos biomédicos.

Si se comercializa con éxito, el dispositivo podría hacer que la detección del cáncer sea más rápida, económica y cómoda, especialmente en zonas que carecen de instalaciones de análisis especializadas.

Fuente: independentespanol.com