Marruecos: Descubren restos humanos que desafían la teoría del origen del Homo sapiens

Restos humanos de hace más de 770.000 años apuntan a un linaje africano previo al Homo sapiens

Un equipo internacional de investigadores ha localizado en una cantera de Casablanca, en Marruecos, restos de homínidos con una antigüedad aproximada de 773.000 años. El hallazgo aporta nueva información sobre las poblaciones humanas que vivieron en África mucho antes de la aparición de los primeros Homo sapiens conocidos hasta ahora.

El estudio, publicado este miércoles en la revista Nature, analiza fósiles que se sitúan cronológicamente en un momento clave de la evolución humana, cuando aún no está claro cómo eran ni dónde vivían los ancestros comunes de varias especies humanas.

Qué se sabe del origen del hombre

La evidencia paleogenética disponible indica que el último ancestro compartido por los humanos actuales, los neandertales y los denisovanos vivió hace entre 765.000 y 550.000 años. A pesar de este margen temporal, los científicos siguen sin tener una imagen clara de su aspecto físico ni de su distribución geográfica.

Hasta ahora, algunos investigadores habían propuesto a los fósiles de Homo antecessor hallados en Atapuerca, con una antigüedad de entre 950.000 y 770.000 años, como posibles representantes de esa población ancestral.

El peso del origen africano

Uno de los datos que refuerza la hipótesis africana es que todos los fósiles de Homo sapiens datados con seguridad en más de 90.000 años se han encontrado en África o en zonas próximas a Asia. Esta concentración geográfica apunta a que nuestra especie surgió en el continente africano y no en Eurasia.

En este contexto, el nuevo hallazgo de Casablanca resulta especialmente relevante, ya que aporta restos humanos de una antigüedad similar a los de Atapuerca, pero encontrados en África.

Fósiles distintos, misma época

Los homínidos descubiertos en Marruecos presentan rasgos morfológicos diferentes a los de Homo antecessor. Según los investigadores, combinan características primitivas con otras más evolucionadas, que recuerdan tanto a Homo sapiens posteriores como a homínidos arcaicos de Eurasia.

Esta mezcla de rasgos sugiere una diversidad mayor de lo esperado en las poblaciones humanas de ese periodo y abre nuevas líneas de investigación sobre cómo se relacionaban entre sí.

Un paso antes de Jebel Irhoud (Marruecos)

Los nuevos fósiles permiten mirar aún más atrás en el tiempo que los restos hallados en Jebel Irhoud, considerados hasta ahora los más antiguos atribuidos a Homo sapiens. Según el equipo científico, estos homínidos anteriores aportan “pruebas sólidas” de la existencia de un linaje africano ancestral del que acabaría surgiendo nuestra especie.

El descubrimiento no solo amplía el mapa de la evolución humana en África, sino que también refuerza la idea de que el origen de Homo sapiens está ligado a una larga y compleja historia evolutiva dentro del continente.

Fuente: elplural.com