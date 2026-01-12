Una nueva piel artificial permitirá que los robots humanoides sientan ‘dolor’

Han desarrollado una piel robótica flexible que convierte toda la superficie del robot en un gran sensor único

Durante muchos años los robots humanoides han sido diseñados para ser fuertes, precisos y resistentes, aunque quizás nadie había pensado en que tuvieran que ser ‘sensibles’. Vienen con cámaras y sensores que miden su fuerza, pero realmente ellos no sienten nada de su propio cuerpo ni de su entorno. Es decir, no sienten ningún factor exterior, pero parece que esto se va a terminar.

Ahora, un nuevo avance en robótica de unos investigadores de las universidades de Shanghái y Hong Kong plantea el dotar a los robots humanoides de una piel que sea capaz de sentir o detectar los peligros o los daños, algo parecido a como los humanos sentimos el tacto o el dolor con el objetivo de lograr mayor seguridad y protección.

Para ello, han desarrollado una piel robótica flexible que convierte toda la superficie del robot en un gran sensor único.

Similar a la piel humana

Desde National Geographic recogen la información de la investigación y explican que esta nueva piel artificial funciona de manera similar a la piel humana, ya que no solo es una cubierta protectora, sino una red sensorial continua. Esta piel artificial puede detectar al mismo tiempo presión, calor, frío y daños físicos, como cortes gracias a una estructura formada por cientos de miles de pequeñas conexiones.

Con esto, el robot puede darse cuenta de que está ocurriendo en diferentes partes de su cuerpo al mismo tiempo. Es importante tener claro que cuando se habla de que puede sentir ‘dolor’ no es algo como tal lo sentimos las personas, sino a una señal de alerta. Es decir, es un sistema que detecta que algo va mal y le obliga al reaccionar para proteger el cuerpo de daños mayores, imitando la función básica del dolor humano.

Fuente: 20minutos.es