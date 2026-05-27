Drones inspirados en las abejas

Con enjambres de pequeños drones sería posible lograr una inspección automática y barata de cultivos en invernaderos. La mayor parte de las tecnologías necesarias para ello ya existen y son asequibles. Sin embargo, la capacidad de un dron para orientarse todavía requiere mucha potencia de cálculo y memoria, lo que hace que los drones resultantes sean pesados, caros y con un alto consumo energético.

En su diseño de un nuevo y revolucionario sistema de guiado para drones, unos robotistas han tomado como modelo a seguir el método empleado por las abejas para orientarse en exteriores y saber regresar a su colmena después de cada vuelo.

El equipo de investigación y desarrollo incluye especialistas de la Universidad Tecnológica de Delft, la de Wageningen y la Carl von Ossietzky de Oldemburgo, las dos primeras en los Países Bajos y la tercera en Alemania. El equipo lo encabeza Dequan Ou, de la Universidad Tecnológica de Delft.

El nuevo sistema de navegación para drones se llama “Bee-Nav”.

Bee-Nav permite que incluso robots muy pequeños se alejen mucho de su base y regresen a ella con éxito, utilizando una memoria de tan solo 42 kilobytes.

Cuando a un dron equipado con Bee-Nav se le sitúa en un nuevo entorno, realiza primero un breve vuelo de aprendizaje cerca de su base, como hacen las abejas por las inmediaciones de su colmena.

Después, el dron puede alejarse cientos de metros y aun así encontrar la ruta de regreso. Bee-Nav permite que robots muy pequeños y, por tanto, equipados con un hardware exiguo, naveguen de forma autónoma y segura.

Esto abre la puerta a aplicaciones como por ejemplo monitorización de invernaderos mediante drones del tamaño de insectos y muy baratos.

Dequan Ou y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo sistema de navegación para drones en la revista académica Nature, bajo el título “Efficient robot navigation inspired by honeybee learning flights”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com