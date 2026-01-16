Hallan en Ecuador una especie de colorido saltamontes

Además, por primera vez se describe la hembra de este grupo de saltamontes

Investigadores describieron en Ecuador una especie de saltamontes de colores llamativos en el flanco oriental de los Andes, en la provincia amazónica de Morona Santiago, lo que amplía la distribución conocida del género Pseudoutanacris, antes solo visto en Bolivia.

Así lo informó esta semana el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) que, junto a los investigadores Felipe Campos-Yánez, Ana B. García-Ruilova y Diego J. Inclán, y la Universidad Central del Ecuador describieron la nueva especie llamada Pseudoutanacris grilla.

De acuerdo a los investigadores, este hallazgo «amplía en más de 2.000 kilómetros la distribución conocida del género Pseudoutanacris, que hasta ahora solo estaba registrado en Bolivia».

Además, por primera vez se describe la hembra de este grupo de saltamontes, revelando un marcado dimorfismo sexual tanto en tamaño como en coloración y comportamiento, indicó en un comunicado.

Señales de advertencia

A diferencia de la mayoría de los saltamontes de su grupo, que suelen presentar colores crípticos, los machos de Pseudoutanacris grilla exhiben una llamativa combinación de verdes, rojos y azules, asociada a señales de advertencia para los depredadores.

Las hembras, en cambio, presentan colores mucho más discretos, verdes o marrones, que les permiten camuflarse entre la vegetación, permaneciendo ocultas durante gran parte del día.

La nueva especie habita en zonas de vegetación herbácea y arbustiva en pendientes empinadas del bosque montano, dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay.

Durante el trabajo de campo, los investigadores observaron a Pseudoutanacris grilla conviviendo con otra especie de saltamontes de colores similares, Megacheilacris graminicola, lo que sugiere posibles procesos de evolución convergente y estrategias compartidas de defensa visual.

El estudio también aporta los primeros códigos de barras genéticos (DNA barcodes) para el género Pseudoutanacris, fortaleciendo las herramientas para la identificación y conservación de los ortópteros en Ecuador, un grupo de insectos aún poco estudiado en el país pese a su alta diversidad.

Este descubrimiento resalta la rica biodiversidad de los Andes ecuatorianos y enfatiza la importancia de la exploración y documentación continua de los ortópteros en la región, anotó Inabio.

Fuente: informador.mx