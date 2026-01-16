Cuba anuncia ‘buenas noticias’: científicos crean una malanga ‘revolucionaria’ en plena crisis

La prensa oficialista de Cuba celebró lo que considera una “buena noticia” científica: la creación de una nueva variedad de malanga que, según los investigadores, podría cambiar el panorama agrícola de ese alimento en la isla.

En medio de la profunda crisis alimentaria, el diario Granma reveló el viernes que los resultados llegan “luego de varios años de estudio”, con el logro —por primera vez— de obtener “la semilla botánica de malanga xanthosoma spp., superando el problema de su errática floración”.

La semilla fue obtenida por el Instituto Nacional de Investigaciones en Viandas Tropicales (Inivit), en Villa Clara, como parte del programa gubernamental de mejoramiento genético de cultivos.

¿Qué distingue a la nueva malanga cubana?

En declaraciones al rotativo, el autor principal del estudio, Alay Jiménez, explicó que la nueva malanga “es poligénica”, lo que permite generar variabilidad genética mediante la recombinación de genes de diferentes parentales.

Según el investigador, esta combinación “impactará directa y positivamente en los rendimientos agrícolas a mediano y largo plazos”, al facilitar la creación de híbridos capaces de superar en productividad a las variedades clonales actuales.

Otra de las expectativas es acortar los ciclos de cosecha, lo que permitiría obtener resultados en menos tiempo. Además, la mayor resistencia a enfermedades haría posible plantas más sanas, con mayor producción y menores pérdidas.

“Podrán seleccionarse plantas hijas más tolerantes a la sequía, suelos pobres u otras condiciones adversas, lo que estabilizará los rendimientos en entornos deprimidos y poco resilientes, entre otras ventajas”, subrayó Jiménez.

Urgencia agrícola en Cuba detrás del anuncio

Cuba atraviesa una crisis alimentaria sin precedentes, mientras el gobierno ensaya distintos programas agrícolas y abre opciones a la inversión extranjera para rescatar cultivos clave.

Los apagones, la falta de combustible, agua, transporte e insumos esenciales golpean a diario al sector agrícola, con rendimientos muy por debajo de la demanda nacional.

En este escenario adverso, los discursos oficiales vuelven a insistir en una esquiva “soberanía alimentaria”, basada en aumentar la producción interna y reducir las importaciones.

De acuerdo con la prensa estatal, la nueva variedad de malanga podría garantizar “una sostenibilidad a largo plazo”, al facilitar el desarrollo de plantas resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas extremas, reduciendo la dependencia de insumos químicos y haciendo el cultivo más resiliente.

No es el primer intento en esa dirección: Cuba también ha promovido recientemente otras especies “resilientes”, como una nueva variedad de boniato creada —según el oficialismo— mediante “la ciencia y la innovación”.

