Investigadores del Campus de Lugo descubren más de diez antiguas prensas de cera de abeja

El uso de este material era frecuente en las zonas rurales y, según los expertos, apenas se conservan ejemplos de este tipo de patrimonio en Europa

Un estudio realizado en el campus de Lugo ha identificado un total de catorce prensas de cera de viga, destinadas años atrás al prensado de este producto apícola, ubicadas en zonas rurales de municipios del noroeste del Estado y la región Norte de Portugal. También se encontraron ejemplos de parcelas formadas con este producto procedente de las abejas.

El informe afirma que el uso de esta cera apícola prensada fue una actividad históricamente relevante en las zonas rurales y que se trata de un patrimonio único del que apenas existen ejemplos conservados en otras partes de Europa.

Bajo el título Patrimonio industrial apícola en el noroeste peninsular: prensas de cera de viga, este trabajo ya ha sido publicado en la revista electrónica de patrimonio histórico ERPH, firmado por el profesor de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, Damián Copena, la investigadora de la Escuela Politécnica Superior de Enxeñaría, Mariam Ferreira Golpe, y el investigador independiente Diego Copena Rodríguez.

Puesta en valor de la apicultura

Se trata, según la USC, de un informe que profundiza en cómo la apicultura, declarada en 2025 por el Consejo de Ministros como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, utiliza estos elementos singulares para prensar el producto apícola, así como las infraestructuras para el blanqueo de la cera, fuente de luz durante siglos.

Los investigadores afirman que durante su trabajo de campo pudieron observar varias buenas prácticas en la conservación y puesta en valor de este patrimonio, como el caso del centro de interpretación desarrollado por la comunidad de Montes de Paraños, en O Covelo, o el promovido en la parroquia de Felgueiras, en Torre de Moncorvo, (Portugal).

Por el contrario, también señalaron que una parte significativa de los molinos identificados presenta un estado de conservación deficiente. En este sentido, hacen un llamamiento a los agentes implicados en la identificación y conservación de este patrimonio para «intentar identificar posibles nuevos molinos de cera de prensa de viga y restaurar, conservar y proteger los ya identificados».

Dos grandes tipos

Los investigadores afirmaron que la consulta de fuentes documentales, junto con los testimonios orales recopilados, les permitió rastrear las prensas de cera de viga, para posteriormente localizar algunos ejemplos de prensas de cera de abejas en diferentes estados de conservación.

Tras su análisis pudieron crear una base de datos original y única que contiene información diversa sobre los elementos del patrimonio de prensado y blanqueo de cera de abejas identificados. Con esa información los profesionales también crearon una tipología con dos clases principales para este tipo de instalaciones.

En primer lugar, identificaron los grandes molinos de cera, ubicados en un edificio específico para el desarrollo de esta actividad y que cuentan con una viga de gran longitud , en los casos conocidos, de roble, fresno u olmo. Algunos ejemplos dentro de esta categoría serían los molinos de Paraños, Robledo, Torre de Moncorvo, Forcarei o Lamosa.

Por otra parte estos investigadores definieron unas instalaciones más pequeñas que no suelen contar con edificio propio. En este tipo de molino, se pueden encontrar algunos elementos móviles, lo que permite una menor ocupación y la adaptación al espacio disponible según las necesidades de uso. Como ejemplos, los expertos mencionan molinos en Sober o Incio, entre otros.

Fuente: elprogreso.es