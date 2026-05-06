Descubren una nueva especie de araña que imita a hormigas para cazar y evitar depredadores

El descubrimiento revela claves únicas sobre la evolución y refuerza la importancia de preservar ecosistemas biodiversos

Científicos han descrito una nueva especie de araña capaz de imitar a hormigas tanto en apariencia como en comportamiento, una estrategia clave para cazar y protegerse de depredadores. El descubrimiento, realizado en la Amazonía de Ecuador, representa un avance significativo en el estudio de la biodiversidad y las adaptaciones evolutivas, informó EFE.

El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) destacó que este hallazgo amplía el conocimiento sobre el género Aphantochilus y refuerza la relevancia del Parque Nacional Yasuní como uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

La araña que imita hormigas: un descubrimiento clave para la biodiversidad

La nueva especie, denominada Aphantochilus rainbow, fue identificada por investigadores del Inabio, la Fundación Uru, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Este descubrimiento representa “el primer registro del género Aphantochilus en Ecuador”, según señaló el Inabio en un comunicado oficial.

Estas arañas son conocidas por su capacidad de imitar hormigas del género Cephalotes, una estrategia que les permite pasar desapercibidas en su entorno y aumentar sus posibilidades de supervivencia.

Así lograron identificar a la nueva especie en la selva amazónica

El ejemplar fue encontrado en la copa de los árboles del Parque Nacional Yasuní mediante una técnica especializada de nebulización de dosel, que facilita la recolección de organismos que habitan en las alturas del bosque.

El estudio fue desarrollado por los investigadores David R. Díaz-Guevara, Adrián Troya y Mariela Domínguez-Trujillo, quienes lograron identificar esta nueva especie a partir de los ejemplares recolectados en este entorno de alta biodiversidad.

Rasgos únicos: ¿cómo es la araña que imita hormigas?

La nueva especie presenta rasgos distintivos que la diferencian de otras del mismo género, como un cuerno dorsal curvado y sin espinas, proyectado hacia adelante, un émbolo pequeño y una apófisis femoral con una espina.

Su nombre rinde homenaje a la banda de rock Rainbow y hace referencia a los llamativos tonos iridiscentes de sus ejemplares, un rasgo visual que la distingue dentro de su grupo.

¿Qué revela este hallazgo sobre la evolución?

El descubrimiento de Aphantochilus rainbow evidencia la complejidad de las estrategias evolutivas en la naturaleza. Desde el Inabio subrayaron que estas arañas son depredadoras especializadas en hormigas y que su capacidad de imitación “es un ejemplo fascinante de adaptación evolutiva”.

Asimismo, explicaron que “este tipo de mimetismo puede ser tanto defensivo como agresivo, lo que les permite integrarse en su entorno y capturar a sus presas con mayor eficacia”.

Además, los investigadores reportaron por primera vez en Ecuador la presencia de Aphantochilus rogersi, lo que amplía su rango de distribución a la Amazonía ecuatoriana y refuerza la importancia de seguir investigando y conservando estos ecosistemas únicos.

Fuente: cronista.com