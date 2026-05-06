Descubren planta carnívora única en Hidalgo

Nueva especie localizada en San Bartolo Tutotepec enfrenta riesgo crítico por actividades humanas

Una planta carnívora de apenas tres centímetros, con capacidad para atrapar insectos mediante secreciones pegajosas, fue identificada como una nueva especie en Hidalgo. El hallazgo amplía el inventario biológico del estado y evidencia que persisten vacíos en la exploración de ecosistemas clave.

La especie fue nombrada Pinguicula brendae, perteneciente a la familia Lentibulariaceae. El descubrimiento lo realizaron Ernesto Chanes Rodríguez Ramírez y Agustina Rosa Andrés Hernández, investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en colaboración con Hiro Shimai, del Glasgow Botanic Gardens, en Escocia.

El registro se realizó en acantilados de piedra caliza dentro de un bosque mesófilo de montaña en el municipio de San Bartolo Tutotepec. Con este hallazgo, Hidalgo suma 10 especies de plantas carnívoras documentadas. El estudio fue publicado en la revista Nordic Journal of Botany.

La planta presenta rasgos morfológicos diferenciados según su etapa de desarrollo. Destacan rosetas compactas de color rubí que hibernan, con diámetros de entre 3 y 10 milímetros; hojas de verano de forma obovado-oblongo, base cuneada y un tallo violeta-marrón que sostiene una sola flor de entre 38 y 60 milímetros de altura.

Florece entre finales de febrero y principios de marzo. Durante el verano desarrolla hojas con glándulas que secretan mucílago, sustancia que le permite adherir pequeñas presas y obtener nutrientes en condiciones adversas.

Los investigadores advierten que la especie debe considerarse “En Peligro Crítico”. Identifican como amenazas el pastoreo de cabras y ovejas, la quema de vegetación para abrir caminos y el corte de plantas por habitantes de la zona. Además, no se tiene registro de otras localidades donde habite, lo que limita su margen de supervivencia.

Como siguiente etapa, el equipo realizará un análisis anatómico comparativo entre Pinguicula moranensis y Pinguicula brendae. El objetivo es identificar, mediante estudios de fluorescencia, los compuestos responsables de sus coloraciones rojo, violeta o rubí y su adaptación a ambientes hostiles.

También se estudiará qué insectos visitan la planta durante la floración y cuáles son capturados en sus hojas de verano. A esto se suma un análisis de su distribución espacial para determinar las condiciones microambientales que requiere para subsistir.

Los académicos prevén acciones de divulgación y diálogo con comunidades cercanas para promover su conservación. El caso expone que, pese al avance científico, el conocimiento sobre flora, fauna y micobiota en campo sigue incompleto y depende de exploración directa.

Fuente: milenio.com