Veterinarios de la Universidad de León describen un extraño cáncer nasal en un gato

Realizaron la caracterización clinicopatológica e inmunohistoquímica de un cáncer extraño, carcinoma de células acinares nasales en un gato

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y muerte en las mascotas, asociado a la reciente prolongación de su esperanza de vida. La prevención, detección temprana y tratamiento de enfermedades en animales de compañía, principalmente perros y gatos, han contribuido a aumentar su esperanza de vida más allá de la edad establecida por la naturaleza. Aunque esta enfermedad no es de declaración obligatoria en estos animales, varios estudios han determinado la incidencia del cáncer en mascotas. La detección del cáncer se utiliza para identificar lesiones preneoplásicas y enfermedades neoplásicas antes de que se desarrollen los síntomas relacionados con el cáncer. Dentro de los cánceres, el carcinoma de células acinares (CCA) es una neoplasia epitelial maligna caracterizada por diferenciación acinar serosa y se describe con mayor frecuencia en las glándulas salivales de humanos y animales domésticos.

En animales, el CCA es raro y su aparición en la cavidad nasal de los gatos es excepcionalmente infrecuente. Un estudio de caso realizado por Victoria Soto-López, Miguel Fuertes, Miguel Fernández y María Carmen Ferreras, de la Universidad de León, describe la presentación clínica, los hallazgos macroscópicos patológicos, las características histológicas y el perfil inmunohistoquímico de un carcinoma de células acinares nasal en un gato doméstico de pelo corto de 14 años. El animal presentaba secreción nasal unilateral crónica y epífora.

Un extraño cáncer nasal en un gato

El cultivo bacteriológico de las secreciones nasales reveló la presencia de Pasteurella spp. y, a pesar del tratamiento antimicrobiano, el estado clínico empeoró. La necropsia reveló una masa blanquecina que destruía los cornetes nasales y se extendía hasta el seno frontal. Histológicamente, los autores descubrieron que el tumor exhibió patrones de crecimiento sólidos, microquísticos y foliculares, con atipia celular moderada y gránulos citoplasmáticos PAS-positivos.

Por otro lado, el análisis inmunohistoquímico demostró positividad difusa para pancitoqueratina, con expresión diferencial de citoqueratina 8 y proteína S-100 según el patrón de crecimiento, mientras que la α-actina del músculo liso fue negativa en las células neoplásicas. Estos hallazgos son consistentes, señalan los investigadores, con el diagnóstico de un carcinoma de células acinares bifásico que muestra diferenciación acinar y ductal mixta.

Ante estos hallazgos, comentaron que existen escasas descripciones histológicas e inmunohistoquímicas completas del carcinoma de células acinares nasal en la especie felina. Este caso “resalta la importancia de considerar esta rara entidad en el diagnóstico diferencial de la enfermedad nasal unilateral crónica, particularmente en gatos de edad avanzada”.

Fuente: diarioveterinario.com