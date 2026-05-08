La tecnología regenerativa permite ascensores que funcionan sin electricidad

La evolución tecnológica aplicada a los sistemas de movilidad vertical está transformando el sector de la construcción, especialmente en lo relativo a la seguridad y la eficiencia ante situaciones críticas. Episodios como el gran apagón en España han evidenciado la vulnerabilidad de los ascensores tradicionales, impulsando el desarrollo de soluciones más autónomas y resilientes.

Desde el punto de vista técnico, los nuevos sistemas permiten recuperar y almacenar energía durante el funcionamiento del ascensor, especialmente en fases como el frenado o la desaceleración. Tecnologías como las integradas en el ION Green hacen posible reutilizar esa energía acumulada para mantener operativa la instalación incluso sin suministro eléctrico, ampliando su autonomía y funcionalidad.

Este avance tiene un impacto directo en la percepción de seguridad y en la continuidad del servicio dentro de los edificios. La incorporación de soluciones energéticamente autónomas contribuye a mejorar la fiabilidad de infraestructuras clave, al tiempo que refuerza la innovación en el ámbito de los servicios auxiliares y la adaptación del sector a nuevos estándares tecnológicos.

Datos relevantes

Algunos ascensores ya incorporan tecnología inspirada en los monoplazas de Fórmula 1 para recuperar parte de la energía que se genera durante el frenado y reutilizarla en casos de emergencia

En modelos como ION Green, desarrollados por el grupo español FAIN, este sistema permite reservar energía para realizar más de 100 trayectos sin conexión a la red eléctrica

Esta tecnología es crucial en casos como el gran apagón, que paralizó España el 28 de abril de 2025 y reavivó el temor de muchos usuarios a quedarse atrapado en un ascensor cuando se produce un corte eléctrico

En tan solo un día, se realizaron más de 2.000 rescates de atrapamientos en todo el país, según cifras de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA)

Normalmente, cuando falla el suministro, el ascensor se detiene y la cabina queda inmovilizada hasta que vuelve la electricidad o intervienen los servicios de emergencia

MiniFAQs

¿Cómo pueden funcionar los ascensores sin electricidad?

Estos ascensores incorporan sistemas de recuperación de energía que permiten almacenar la electricidad generada durante su propio funcionamiento. Gracias a este proceso, especialmente durante el frenado o el descenso, se acumula energía suficiente para seguir operando en caso de apagón, permitiendo completar trayectos y evitar situaciones de atrapamiento sin depender de la red eléctrica.

¿Qué beneficios aporta esta tecnología en los edificios?

La principal ventaja es el incremento de la seguridad, ya que reduce significativamente el riesgo de que los usuarios queden atrapados durante un corte eléctrico. Además, mejora la eficiencia energética al aprovechar recursos ya generados, contribuye a la sostenibilidad y refuerza la fiabilidad de los sistemas, lo que aporta valor añadido a cualquier tipo de edificio.

Estos son los ascensores que imitan la tecnología de la Fórmula 1 para funcionar sin electricidad del Grupo FAIN

Hace una semana se cumplió un año del gran apagón que paralizó buena parte de España. En aquel momento, muchos usuarios volvieron a revivir uno de los mayores temores asociados a un corte eléctrico: estar viajando en ascensor y quedarse atrapados.

En tan solo un día, se realizaron más de 2.000 rescates de atrapamientos en todo el país, según cifras de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), dejando claro hasta qué punto estos elementos continúan siendo especialmente vulnerables cuando se produce un corte eléctrico.

Normalmente, cuando falla el suministro, el ascensor se detiene y la cabina queda inmovilizada hasta que vuelve la electricidad o intervienen los servicios de emergencia. Durante años, esta situación se ha asumido como algo inevitable. Ahora, sin embargo, la evolución tecnológica empieza a cambiar ese escenario.

Ascensores que recuperan energía para seguir funcionando sin electricidad

En la actualidad, hay ascensores que ya no solo consumen energía, también son capaces de generarla. Soluciones de movilidad vertical como ION Green, desarrollada por el grupo español FAIN, incorporan sistemas que recuperan parte de la energía que se produce durante el propio funcionamiento del ascensor, la almacenan y la reutilizan después.

“La lógica es la misma que utiliza la Fórmula 1: en los monoplazas, la energía que se genera al frenar no se pierde, sino que se guarda para volver a utilizarse. En el ION Green ocurre algo parecido. Movimientos como el descenso o la desaceleración permiten generar energía que puede aprovecharse posteriormente”, explica Iñigo Egaña, director de Operaciones Grupo FAIN.

Esta reserva se traduce en la posibilidad de realizar más de 100 trayectos sin conexión a la red eléctrica, reduciendo de forma significativa el riesgo de atrapamiento.

Tecnología pensada para calmar al usuario en situaciones de atrapamiento

Uno de los factores más importantes en situaciones de atrapamiento es guardar la calma. Por este motivo, FAIN ha integrado en la botonera de sus ascensores una pantalla que permite hacer una videollamada con el asistente al cargo de esa emergencia. Además, en el caso de las personas sordas, el poder ver al operario aporta una mayor cercanía y tranquilidad en un momento de especial tensión.

“Todo ello se ha desarrollado garantizando la privacidad y la ley de protección de datos del usuario, ya que la comunicación en imagen es unidireccional, es decir, que la persona atrapada puede ver al profesional que la atiende, pero este no puede ver al usuario”, añade Egaña.

El gran apagón puso de relieve hasta qué punto el ascensor sigue siendo una infraestructura sensible ante un corte eléctrico. Un año después, sin embargo, la tecnología ya avanza hacia modelos más eficientes, más autónomos y mejor preparados para mantener la calma en los usuarios y la continuidad del servicio en situaciones imprevistas.

Fuente: inmodiario.com