¿No estamos solos? La NASA ha encontrado seis mil exoplanetas fuera del Sistema Solar

Desde el descubrimiento del primer exoplaneta, en 1995, los astrónomos ha hallado otros en condiciones diferentes a las de la Tierra, algunos de ellos cubiertos de lava

Una de las más grandes interrogantes del ser humano es saber si hay vida fuera del planeta Tierra, algo que ha llevado a la NASA a explorar desde el siglo pasado el Universo, en busca de respuestas y nuevos conocimientos.

Aunque hasta el momento no se ha podido comprobar algún tipo de vida extraterrestre, tampoco se ha descartado la posibilidad, sobre todo después de confirmarse la existencia de seis mil exoplanetas.

Esto nos hace preguntarnos si realmente estamos solos o más allá de nuestros límites existe algún tipo de vida parecida a la nuestra, con mejores o peores condiciones.

¿Qué es un exoplaneta?

La NASA ha alcanzado hasta el momento los seis mil exoplanetas, que en palabras concretas, se trata de planetas que están fuera de nuestro sistema solar.

Muchos de ellos pueden ser tan calientes que podrían hervir metales o estar congelados a temperaturas sumamente bajas. También pueden orbitar estrellas tan cerca que un año dura solo unos cuantos días, e incluso pueden orbitar dos soles a la vez.

La mayoría de los que han sido detectados parecen salvajes y exóticos en comparación con los mundos que conforman nuestro sistema solar, razón por la cual los astrónomos están ansiosos por encontrar planetas habitables similares a la Tierra.

El Instituto de Ciencia de Exoplanetas (NExScl) de la NASA, con sede en California, es el encargado de monitorear constantemente la cifra de exoplanetas hallados, y por ahora, hay más de ocho mil planetas candidatos adicionales a la espera de confirmación.

Dado que es complicado hallar cuerpos celestes relativamente pequeños y tenues que orbiten estrellas grandes y brillantes, los astrónomos han empleado el método “tránsito” para detectar y encontrar la mayoría de los exoplanetas de los que se tiene conocimiento, confiando en la casualidad para localizar los planetas que pasan frente a sus estrellas.

¿En qué consiste el método “tránsito”?

La mayoría de los exoplanetas han sido encontrados gracias a que éstos pasan por delante de sus estrellas desde nuestra perspectiva. Estos eventos son llamados “tránsitos”, en los que se produce una pequeña y regular disminución en el brillo de la estrella anfitriona del planeta.

En otras palabras, si la órbita de un mundo está alineada correctamente, éste pasará frente a la estrella que orbita. Cuando ocurre un tránsito, la luz de la estrella se reduce a una cantidad muy pequeña, y dicha reducción en la intensidad de la luz puede ser medida.

La cantidad de luz bloqueada por el planeta permite a los científicos saber qué tan grande es el planeta comparado con su estrella, mientras que el tiempo entre cada tránsito nos dice acerca de la órbita del cuerpo celeste.

En este sentido, si hay más de un exoplaneta orbitando la misma estrella, es posible distinguirlos por su tránsito.

¿Estamos solos en el Universo?

El descubrimiento de exoplanetas representa décadas de exploración cósmica impulsadas por los telescopios de la NASA, algo que transforma completamente la forma en que la humanidad ha observado el cielo nocturno desde su existencia.

Tras el descubrimiento del primer exoplaneta alrededor de una estrella similar a nuestro Sol, en 1995, los investigadores han continuado con esta misión para responder lo que tanto se ansía saber: ¿Estamos solos?

Hasta el momento, los expertos de la NASA no han encontrado vida en otros mundos, pero sí han descubierto variedad de planetas totalmente diferentes a los de nuestro sistema solar. Por ejemplo, hay planetas del tamaño de Júpiter que orbitan más cerca de su estrella madre que Mercurio del Sol, otros que orbitan dos estrellas, ninguna estrella e incluso estrellas muertas.

También han encontrado planetas cubiertos de lava, otros tantos con la densidad del poliestireno expandido, así como alguno que otro con nubes formadas por piedras preciosas.

Así, cada uno de ellos brinda información sobre las condiciones en las que se han formado y también sobre la frecuencia de planetas como la Tierra y dónde buscarlos para encontrar algún tipo de vida ya sea parecida a la nuestra o no.

Fuente: oem.com.mx