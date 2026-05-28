Aguja ultrasónica para extracción de muestras de tejido

Tradicionalmente, las muestras de tejido interno del cuerpo humano se extraen mediante biopsia con aguja gruesa o mediante biopsia con aguja fina. La biopsia con aguja gruesa no es adecuada para todos los tejidos, por lo que la biopsia con aguja fina se utiliza a menudo debido a su aguja más delgada y su aplicabilidad más amplia. Aunque causa menos dolor y conlleva un menor riesgo de sangrado, la biopsia con aguja fina a menudo no proporciona una muestra de tejido suficientemente grande y debido a eso puede conducir a un diagnóstico inexacto o no concluyente.

Una solución a este dilema podría ser una nueva aguja que se vale de un efecto ultrasónico para hacer cosas que una aguja fina normal no podría hacer. La nueva aguja es similar en tamaño a las convencionales usadas para biopsia con aguja fina, pero en cambio extrae una muestra de tejido mucho más grande. No resulta tan invasiva como las que se usan para la biopsia con aguja gruesa y es, por tanto, más segura que estas.

En la nueva aguja, el ultrasonido viaja a lo largo de la aguja y se amplifica en la punta, vibrando hasta unas 30 000 veces por segundo.

El movimiento en la punta de la aguja ayuda a extraer muestras grandes sin dañar las estructuras circundantes ni causar otros problemas.

Los fragmentos de tejido se desprenden y son atraídos hacia la aguja mediante baja presión.

El procedimiento es mínimamente invasivo y puede realizarse en una clínica ambulatoria.

La nueva aguja resulta muy prometedora para diagnosticar ciertos casos de cáncer. Ya se ha comprobado su valía poniéndola a prueba en pacientes con tumores de la glándula salival. Otros de los cánceres para los que se cree que resultará idónea son el de tiroides y el de mama.

Desarrollada en la Universidad Aalto durante varios años, la nueva aguja ultrasónica ha sido puesta a prueba en un ensayo clínico llevado a cabo en colaboración con el Hospital de la Universidad de Helsinki, en Finlandia todas estas instituciones.

El trabajo es obra de un equipo integrado, entre otros, por Yohann Le Bourlout, de la Universidad Aalto, y Mira Naukkarinen, de la Universidad de Helsinki y el Hospital Universitario de Helsinki.

El estudio se titula “Ultrasound-enhanced fine-needle aspiration biopsy improves yield of solid benign parotid gland tumor tissue: a pilot study”. Y se ha publicado en la revista académica European Radiology Experimental.

Fuente: noticiasdelaciencia.com