Meta identificará a los usuarios menores de edad por sus huesos

La compañía expande su sistema de verificación de edad a Facebook en EU y a Instagram en 27 países de la UE y Brasil, semanas después de que un jurado de Nuevo México la condenara a pagar 375 millones de dólares por no proteger a los menores en sus plataformas

Instagram y Facebook utilizarán inteligencia artificial para analizar fotografías y vídeos de los usuarios en busca de indicios físicos que sugieran que la persona que aparece en ellos es menor de edad. Es la nueva apuesta de Meta para tratar de frenar su exposición legal en varios territorios en los que opera y donde ha sido condenada en ocasiones por no tomar las medidas de precaución necesarias para proteger a los usuarios más jóvenes.

El sistema que ha creado examinará rasgos fisonómicos como la altura o la estructura ósea para estimar una franja de edad general. La compañía, no obstante, se ha apresurado a aclarar que no es reconocimiento facial y que el algoritmo «no identifica a la persona específica que aparece en la imagen». Lo que hace es únicamente decidir si esa persona tiene menos años de los que dice tener.

No operará solo sobre imágenes. Meta combinará el análisis visual con la revisión de comentarios, descripciones de perfil y pies de foto en busca de pistas contextuales que indiquen que la cuenta pertenece a alguien menor de 13 años o a un adolescente que haya mentido sobre su edad al registrarse. El algoritmo será capaz de detectar, por ejemplo, menciones a celebraciones de cumpleaños o referencias a cursos escolares concretos.

Si concluye que una cuenta podría pertenecer a un menor de 13 años, la desactivará. El usuario tendrá que verificar su edad para evitar que la cuenta sea eliminada de forma permanente. Si determina que el usuario tiene entre 13 y 17 años pero se había registrado como adulto, lo trasladará automáticamente a las llamadas «cuentas para adolescentes», privadas por defecto, con mensajes directos restringidos a contactos ya conocidos y con comentarios potencialmente dañinos ocultos.

Meta ha identificado ya a «cientos de millones» de adolescentes en este sistema desde 2024, según la propia compañía. El anuncio llega pocas semanas después de que un jurado en Nuevo México declarara a Meta culpable de inducir a error a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y de no proteger a los menores de potenciales depredadores. La multa asciende a 375 millones de dólares. La empresa, ante la posibilidad de que se le obligara a introducir cambios estructurales en sus servicios, llegó a amenazar con retirar Facebook e Instagram del estado.

No es el único frente judicial abierto. Junto con otras grandes tecnológicas, Meta acumula demandas por protección de la infancia en múltiples jurisdicciones, lo que la ha llevado a desarrollar este sistema automatizado.

En su comunicado, la compañía reclama no obstante que deben ser las tiendas de aplicaciones (la App Store de Apple y Google Play) las que verifiquen la edad de los usuarios antes de instalar cualquier app, y que esa información se traslade a los desarrolladores.

Fuente: elmundo.es