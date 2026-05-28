Crean un nuevo medicamento para tratar el cáncer de mama

Investigadores de Rusia, Croacia, India y Arabia Saudita colaboraron en un estudio internacional que dio como resultado un nuevo fármaco experimental a base de platino con potencial para tratar el cáncer de mama. Dichos hallazgos fueron publicados en la revista ‘Biomedical Materials & Devices’.

La investigación se centró en el compuesto AV1, un complejo iónico de platino (IV). Según los ensayos de laboratorio realizados en cultivos de células de cáncer de mama, AV1 inhibió la proliferación de células tumorales con una eficacia dos veces mayor que la de fármacos de uso común.

En el centro de esta innovación se encuentra el platino, que suele asociarse más con joyería y electrodos; sin embargo, desde hace décadas, los fármacos a base de platino, como el cisplatino y el oxaliplatino, se han utilizado para tratar diversos tipos de cáncer.

Estos medicamentos actúan uniéndose al ADN y bloqueando la división celular, lo que finalmente desencadena la apoptosis (proceso en que las células cancerígenas empiezan a morir de forma ordenada). Sin embargo, los compuestos tradicionales de platino no están exentos de problemas: actúan lentamente, suelen ser tóxicos para las células sanas y cada vez con mayor frecuencia encuentran resistencia por parte de los mismos tumores que buscan destruir.

A diferencia de los tratamientos tradicionales con platino, los nuevos complejos referidos permanecen estables en la sangre y solo se activan al ingresar en la célula cancerosa. Los autores señalan que este mecanismo podría disminuir los efectos adversos y combatir de forma más efectiva la resistencia que desarrollan algunos tumores.

“Es la primera vez que logramos compuestos que, además de detener el crecimiento del tumor, protegen al cuerpo de la toxicidad. Esto marca un nuevo camino para la quimioterapia oncológica”, explicó Alena Zykova, coautora del trabajo e investigadora de la Universidad Estatal del Sur de los Urales, en Rusia.

El compuesto ya se evaluó en ratas con cáncer de mama. AV1 mostró una fuerte actividad antioxidante y antiinflamatoria, redujo el crecimiento del tumor y la formación de metástasis, y ayudó a restablecer la función mitocondrial. Zykova destacó que, incluso tras un uso prolongado, no se observó toxicidad sistémica: los animales mantuvieron normales su peso y las funciones hepática, renal y cardíaca.

Dado que el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel global, los científicos consideran que estos complejos de platino podrían convertirse en la base de terapias más seguras y eficaces en el futuro.

Fuente: elheraldodesaltillo.mx