Impactante descubrimiento en Kenia: los investigadores ya saben quién pintó las pinturas rupestres de hace 9.000 años

Quién pintó las pinturas rupestres de Kakapel en Kenia

No podemos hablar de que las pinturas rupestres de Kenia tengan un único autor, ya que Kakapel conserva varias capas de arte y cada una apunta a momentos y comunidades diferentes.

Por ejemplo, la capa más antigua está formada por motivos geométricos pintados sobre todo en rojo, aunque también aparecen diseños en rojo y blanco.

Los investigadores la relacionan con grupos Twa. Es decir, con cazadores, recolectores y pescadores vinculados a la tradición Kansyore.

Lo interesante es que el análisis de ADN antiguo de restos humanos descubiertos en Kakapel prueba una afinidad genética con los mbuti, un grupo actual de cazadores-recolectores de África central.

Esa conexión ha hecho pensar a los investigadores que los primeros pintores pertenecían a un grupo pigmeo mixto, culturalmente cercano a los mbuti.

Esa tradición geométrica pudo desarrollarse entre hace unos 10.000 y 3.000 años, y el registro arqueológico sitúa a los ocupantes de la fase Kansyore entre unos 9.000 y 3.900 años antes de la actualidad.

Cómo han podido saber los expertos a qué época pertenece cada pintura prehistórica

Lo más difícil de las pinturas rupestres de Kakapel es saber cuándo se hizo cada parte, ya que las imágenes no están hechas en una galería limpia, sino superpuestas unas sobre otras.

Para resolverlo, Namono y Smith realizaron en 2011 el primer redibujo milimétrico del panel principal. Con ello pudieron separar las figuras en cuatro capas y reconstruir la secuencia de creación con mucha más precisión que los primeros dibujos publicados en los años setenta.

Además, el yacimiento conserva varias fases de ocupación: primero pescadores-recolectores de tradición Kansyore; más tarde agricultores de la Edad del Hierro asociados a lenguas ntu; después agropastores vinculados a poblaciones nilóticas, y finalmente una expansión posterior de grupos teso.

En todo caso, la investigación no defiende que haya una equivalencia automática entre cada ocupación y cada pintura. Aun así, la combinación de capas pictóricas, excavación y genética permite una atribución mucho más sólida.

Los dibujos que cambiaron la historia de las pinturas rupestres de Kenia

Otra curiosidad muy relevante es que la segunda gran capa de Kakapel no está dominada por símbolos abstractos, sino por ganado. En total identificaron al menos 25 representaciones de vacas de cuernos largos y sin joroba, de tipo sanga.

Estas pinturas no se atribuyen a los agricultores ntu de la fase anterior, sino a agropastores de la Edad del Hierro tardía asociados con poblaciones de habla nilótica.

Las capas posteriores vuelven a los motivos geométricos, pero ya no son iguales a los diseños más antiguos.

En esos niveles aparecen marcas blancas y formas que los investigadores relacionan con variantes nilóticas occidentales, posiblemente vinculadas a grupos ancestrales de los luo actuales.

Por ello las pinturas han ayudado a saber cómo evolucionó la vida en la región durante diferentes fases de la prehistoria.

Fuente: msn.com