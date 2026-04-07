Investigadores en EU crean un robot volador que se transforma en vehículo terrestre aún en el aire

La tecnología híbrida avanza con un robot que cambia de forma durante el aterrizaje e integra vuelo y locomoción terrestre en un único movimiento continuo, ampliando eficiencia, control y posibilidades para aplicaciones como entregas y exploración robótica

Investigadores del Instituto de Tecnología de California, en Estados Unidos, han desarrollado un robot capaz de volar como un dron y, aún en la fase final de descenso, cambiar su configuración para tocar el suelo ya preparado para seguir en movimiento sobre ruedas.

Nombrado ATMO, acrónimo de Aerially Transforming Morphobot, el sistema fue diseñado para realizar la transición entre locomoción aérea y terrestre sin la pausa típica de este tipo de operación, transformando una maniobra compleja en un ejemplo claro de integración entre ingeniería, control y movilidad robótica.

Transformación en el aire redefine el concepto de aterrizaje

A diferencia de soluciones convencionales, el punto central del proyecto está en el momento en que ocurre la transformación estructural del robot, que abandona la lógica de aterrizar primero para luego reorganizar sus componentes e iniciar el desplazamiento terrestre.

En este caso, el ATMO altera su postura aún en el aire, en los instantes finales del descenso, concluyendo el contacto con el suelo ya en configuración de rodaje, lo que exige un control preciso en una fase considerada crítica para vehículos aéreos.

Aunque el cambio parezca simple en videos, implica un desafío clásico de la ingeniería aeroespacial: mantener estabilidad cerca del suelo en medio de flujos de aire impredecibles generados por los propulsores.

Según Caltech, esta transición continua amplía la agilidad del sistema y reduce la posibilidad de fallos operacionales, especialmente en terrenos irregulares donde los robots híbridos suelen enfrentar dificultades para retomar el movimiento tras el aterrizaje.

Estructura combina hélices y ruedas en el mismo sistema

Para viabilizar esta dinámica, la estructura del ATMO fue diseñada para concentrar funciones distintas en un único conjunto mecánico, permitiendo que los mismos elementos actúen tanto en el vuelo como en la locomoción terrestre sin necesidad de módulos independientes.

El robot utiliza cuatro propulsores para mantenerse en el aire, mientras que las carenados que envuelven estos componentes asumen el papel de ruedas tan pronto como se activa la configuración terrestre durante el descenso controlado.

Todo el cambio depende de un único motor responsable de mover una articulación central, elevando el conjunto para el modo de vuelo o reduciendo su altura para el modo de rodaje, lo que simplifica el sistema y reduce la complejidad mecánica.

De acuerdo con los autores, esta elección disminuye la cantidad de actuadores y reduce puntos potenciales de fallo, un factor relevante para operaciones en entornos impredecibles.

El desafío está en la aerodinámica cercana al suelo

Más que transformar la estructura, el principal desafío del proyecto está en la ejecución de este cambio durante la fase más sensible del descenso, cuando la interacción entre el flujo de aire y el suelo puede afectar directamente el comportamiento del vehículo.

A medida que el robot se acerca a la superficie, el aire impulsado por los propulsores regresa en patrones turbulentos que pueden alterar sustentación, estabilidad y velocidad, exigiendo respuestas rápidas y precisas del sistema de control.

En el caso del ATMO, la complejidad aumenta porque los propulsores cambian de ángulo simultáneamente a la reorganización del cuerpo, creando una condición dinámica que exige coordinación entre aerodinámica y mecánica en tiempo real.

Para lidiar con este escenario, los investigadores combinaron pruebas experimentales con un sistema de control predictivo capaz de ajustar continuamente la respuesta del robot en función de la distancia hasta el suelo y la configuración asumida durante la maniobra.

El efecto suelo puede ayudar — o perjudicar el aterrizaje

Durante los experimentos, el comportamiento aerodinámico del ATMO fue analizado con mediciones en célula de carga y visualizaciones de flujo, permitiendo observar con precisión cómo el aire se mueve alrededor del robot durante la aproximación final.

El análisis reveló que el llamado efecto suelo puede actuar tanto de forma positiva como negativa, dependiendo del ángulo y la configuración adoptada por el robot a lo largo del descenso controlado.

En una de las configuraciones probadas, con inclinación de 50 grados, la proximidad con el suelo aumentó el empuje en casi un 20%, contribuyendo a una transición más suave y controlada.

Por otro lado, en ángulos más elevados, el comportamiento se invirtió y hubo pérdida de empuje, condición considerada crítica por elevar el riesgo de impacto con el suelo más allá de lo previsto.

El sistema de control actúa en tres fases

La estrategia de control fue estructurada en tres etapas bien definidas, permitiendo que el robot adapte su comportamiento progresivamente a lo largo del descenso hasta completar la transición entre los modos de operación.

Inicialmente, el ATMO realiza un vuelo convencional en configuración aérea, manteniendo estabilidad y control estándar mientras reduce la altitud de forma controlada hasta alcanzar el punto ideal para iniciar la transformación.

A continuación, el sistema entra en la fase de vuelo con transformación, ajustando gradualmente su estructura y redistribuyendo fuerzas para preparar el contacto con el suelo sin comprometer la estabilidad del conjunto.

Por último, ya cerca del suelo, el robot opera en un régimen específico que equilibra orientación, velocidad y ángulo de las ruedas para concluir el aterrizaje de forma continua, ya listo para desplazarse en un entorno terrestre.

Según los investigadores, el sistema fue validado en diferentes demostraciones experimentales, presentando aterrizajes estables incluso en condiciones cercanas a los límites de los actuadores.

La investigación da continuidad a robots multimodales de Caltech

El desarrollo del ATMO fue liderado por Ioannis Mandralis, con la participación de otros investigadores de Caltech, y se inscribe en una línea de estudios que busca ampliar la versatilidad de robots capaces de operar en múltiples entornos.

En materiales divulgados por la universidad, el concepto se asocia a estrategias observadas en la naturaleza, especialmente en animales que adaptan el uso del cuerpo para alternar entre diferentes formas de locomoción.

Además, el proyecto da continuidad a investigaciones anteriores de la institución, como el M4, un morphobot multimodal que ya había demostrado la posibilidad de volar, rodar y equilibrarse utilizando componentes compartidos.

Las aplicaciones van de entregas a exploración robótica

Caltech destaca que la robustez proporcionada por este tipo de sistema puede tener un impacto directo en aplicaciones prácticas, especialmente en áreas que exigen movilidad adaptable y operación continua en diferentes tipos de terreno.

Entre los usos potenciales están entregas comerciales y misiones de exploración robótica, en las cuales la capacidad de aterrizar y seguir en desplazamiento inmediato puede ampliar significativamente el alcance y la eficiencia de las operaciones.

Mientras que las plataformas terrestres enfrentan limitaciones ante obstáculos elevados, los sistemas aéreos lidian con restricciones de carga y autonomía, creando un escenario en el que soluciones híbridas surgen como una alternativa prometedora.

Al combinar estas dos formas de locomoción en una única arquitectura, el ATMO busca superar limitaciones estructurales y avanzar en el desarrollo de robots más versátiles y eficientes.

La transición continua apunta a una nueva generación de robots

A pesar del impacto visual asociado a la transformación en pleno aire, el ATMO no fue presentado como un producto comercial, sino como una prueba de concepto validada a través de experimentos y publicación científica revisada por pares.

El principal avance está en la demostración de que la transición continua entre vuelo y locomoción terrestre puede realizarse de forma controlada, abriendo camino a nuevas aproximaciones en el desarrollo de robots híbridos.

Al sustituir la lógica tradicional de aterrizaje estático por un aterrizaje ya orientado hacia el movimiento, el proyecto refuerza una tendencia de la robótica contemporánea orientada a la integración entre movilidad, adaptación y autonomía en sistemas multifuncionales.

Fuente: es.clickpetroleoegas.com.br