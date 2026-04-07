Investigadores crean una nueva forma de aluminio que podrían sustituir a metales más caros en la industria química

Un equipo de científicos del King’s College London ha logrado aislar una forma inédita de aluminio que, en el laboratorio, muestra una reactividad sorprendente. ¿Puede un metal tan común ayudar a reducir la dependencia de metales críticos?

El hallazgo, publicado en Nature Communications, se basa en un compuesto llamado “ciclotrialumano” o cyclotrialumane, formado por tres átomos de aluminio unidos en forma de triángulo.

Lo llamativo es que se trata de aluminio en un estado de oxidación bajo (Al(I)), algo poco común en este metal tan “cotidiano”. El estudio describe dos trímeros neutros y muestra que ese núcleo de tres aluminios se mantiene incluso cuando el compuesto se disuelve.

Esa estabilidad es clave porque, si un compuesto se rompe al pasar a una disolución, su utilidad práctica se cae. En cambio, los autores observan que estos ciclotrialumanos pueden activar moléculas pequeñas y resistentes, como el hidrógeno (H2), y también reaccionar con sustratos insaturados como alquinos o benceno.

La parte más vistosa llega con el eteno, una molécula básica en la industria química. En una serie de reacciones con etileno, los ciclotrialumanos se comportan como trímeros y forman anillos aluminio carbono de 5 y 7 miembros, además de procesos paso a paso de inserción y crecimiento de cadena. Dicho de otra forma, ese “triángulo” no solo aguanta, también construye estructuras nuevas.

En la industria, los catalizadores sirven para acelerar reacciones sin gastarse, como si fueran un “atajo” que evita calentar tanto, presionar tanto o usar reactivos más agresivos. El problema es que muchos catalizadores dependen de metales preciosos y su extracción y refinado pueden ser caros y con impactos ambientales relevantes.

La investigadora principal, Clare Bakewell, recuerda que “los metales de transición son los caballos de batalla de la síntesis química y la catálisis”, pero que algunos de los más útiles son cada vez más difíciles de acceder y extraer. Y añade un dato que se entiende rápido, eligieron aluminio porque es “super abundante”, lo que lo hace aproximadamente 20.000 veces menos caro que metales preciosos como el platino y el paladio.

Aquí entra la parte ecológica de verdad. La Agencia Internacional de la Energía avisa de que la minería y el procesado de minerales críticos pueden implicar emisiones significativas, además de impactos por uso del suelo, consumo de agua, contaminación y residuos. Si se logra hacer más química con metales abundantes, se podría aliviar parte de esa presión, al menos en ciertos procesos.

Conviene no vender el aluminio como “metal perfecto” por defecto. El propio artículo científico recuerda que, aunque el aluminio es barato y disponible, su extracción sigue siendo un proceso intensivo en energía. Eso significa que el balance ambiental dependerá mucho de con qué electricidad se produzca, algo que ya condiciona el coste y también la huella de CO2.

También hay un matiz importante en la etiqueta de “tierras raras”. En este trabajo, el foco inmediato está en sustituir metales caros usados en catálisis (sobre todo metales del grupo del platino), no en cambiar un imán de neodimio por aluminio. Aun así, el fondo es parecido, la Unión Europea aprobó en 2024 su Critical Raw Materials Act para ganar resiliencia y reducir riesgos en cadenas de suministro muy concentradas.

Por eso, la idea es más prosaica y más potente: sustituir parte de la química basada en metales escasos por química basada en elementos comunes, siempre que el rendimiento sea comparable. Y eso, con el tiempo, se puede notar en costes, en dependencia exterior y en impactos acumulados.

El estudio demuestra reactividad y abre rutas químicas nuevas, pero está en una fase temprana. Para convertir un descubrimiento así en algo industrial, hace falta probar que este tipo de compuestos puede funcionar como catalizador de verdad, con ciclos repetidos, selectividad alta y estabilidad durante horas o días, no solo en una reacción puntual.

Bakewell lo dice sin rodeos. “Estamos en una fase exploratoria” y apenas están empezando a “desbloquear” lo que pueden hacer estos materiales abundantes, aunque creen que podría apoyar una producción química “más limpia, más verde y más barata”.

De este modo, si un metal común hace parte del trabajo que hoy hacen metales escasos, se reducen costes y se recorta una parte del impacto de extraerlos. La gran pregunta ahora es si esta reactividad se puede transformar en catalizadores estables y útiles en condiciones reales de planta.

Fuente: industriaquimica.es