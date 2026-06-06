Los arqueólogos han descubierto casi 2000 años de historia de París bajo la plaza frente a Notre Dame

Durante una excavación arqueológica frente a la catedral de Notre Dame en París, los investigadores descubrieron artefactos y restos arquitectónicos que abarcan casi dos mil años de historia de la ciudad, desde la época romana hasta la Edad Media

Las excavaciones se están llevando a cabo hasta cuatro metros por debajo de la plaza frente a la catedral. Forman parte de un proyecto para reconstruir el espacio público tras el gran incendio de 2019 que dañó gravemente Notre Dame. Tras la restauración de la catedral abierto para los visitantes a finales de 2024, y ahora el gobierno de la ciudad planea transformar la plaza que hay frente a ella en un espacio público ajardinado con árboles y zonas de sombra.

Debido a la compleja historia de París, cualquier trabajo en el centro histórico de la ciudad requiere una investigación arqueológica previa. Parte de la plaza frente a la catedral se ha convertido en un yacimiento arqueológico abierto, que los medios franceses ya han calificado como «la excavación del siglo».

Según los arqueólogos, las primeras capas históricas comienzan a una profundidad de unos 50 centímetros. Algunos días, los investigadores encuentran hasta 15 cajas de artefactos. Entre los hallazgos más valiosos se encuentra una moneda del siglo IV que representa al emperador romano Constantino el Grande, así como numerosos fragmentos de cerámica medieval.

De particular interés resultaron los fragmentos de cerámica con inscripciones o símbolos rojizos en la superficie interior. Su significado sigue siendo desconocido. Los arqueólogos consideran estos hallazgos como algunos de los más misteriosos descubiertos durante las excavaciones.

Los investigadores lograron reconstruir la secuencia de estratos históricos bajo la plaza. Inmediatamente debajo de la superficie moderna se encuentran los restos de casas medievales, incluyendo sus sótanos. Más abajo, se hallan fosas de grano de los periodos merovingio y carolingio, entre los siglos VI y X. Aún más a mayor profundidad, se descubre un barrio romano de los siglos IV y V, que existió en la época en que París era conocida como Lutecia.

Los arqueólogos también han encontrado ejemplos de la reutilización de materiales de construcción en el período romano tardío. En particular, uno de los umbrales de piedra de una gran estructura romana fue volteado y utilizado como pavimento.

Algunos de los objetos mejor conservados provienen de pozos negros y vertederos medievales. Gracias al ambiente orgánico poco contaminado, jarras, cuencos, platos y otros utensilios domésticos se han conservado intactos.

Todos los objetos encontrados se trasladan al centro arqueológico municipal de París para su posterior estudio y conservación.

Está previsto que la reconstrucción de la plaza frente a Notre Dame esté terminada para 2028. El proyecto incluye la plantación de unos 160 árboles, la instalación de zonas de refrigeración y la creación de un espacio público más confortable en un clima cada vez más cálido.

Al mismo tiempo, los arqueólogos esperan poder excavar aún más profundamente que las capas romanas para encontrar rastros de los galos, los habitantes más antiguos conocidos del territorio del París moderno.

Fuente: pragmatika.media