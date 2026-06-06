Miastenia gravis, la rara enfermedad que afecta a mujeres menores de 40 años y hombres mayores de 60

Esta enfermedad autoinmune generalmente afecta los músculos de los ojos, la garganta y las extremidades

La miastenia gravis es una enfermedad rara autoinmune que dificulta la comunicación entre nervios y músculos, provocando debilidad muscular, indica el IMSS Bienestar.

De acuerdo con el IMSS Bienestar, la miastenia gravis es más frecuente en mujeres menores de 40 años y en hombres mayores de 60 años, quienes, gracias a los avances en el diagnóstico y tratamiento, pueden mantener una buena calidad de vida debido a que el riesgo de complicaciones graves ha disminuido significativamente.

Esta rara enfermedad ocurre cuando las defensas del cuerpo atacan por error los receptores que ayudan a mover los músculos. Ello ocasiona que no lleguen correctamente las señales que envían los nervios para generar movimiento provocando la debilidad muscular.

Señales de alerta para la miastenia gravis

Las señales de alerta para la miastenia gravis son:

Párpados caídos

Visión doble

Dificultad para tragar

Sumado a ello, el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos detalla que los síntomas de la rara enfermedad son:

Calambres

Lagrimeo

Aumento de la salivación

Debilidad muscular

Contracciones o espasmos involuntarios pequeños y aleatorios musculares

Parálisis

Diarrea

Visión borrosa

¿Cuáles son las causas de la miastenia gravis?

El IMSS Bienestar indica que la causa de la enfermedad es desconocida, pero se relaciona con alteraciones del timo y fallas del sistema inmunológico.

Por su parte, el Centro Nacional de Información Biotecnológica indica que la miastenia gravis se puede desencadenar por factores como:

Infecciones

Cirugía

Vacunación

Calor

Estrés emocional

Embarazo

Medicamentos como los aminoglucósidos, fluoroquinolonas, betabloqueantes y bloqueadores neuromusculares

Esta enfermedad generalmente afecta los músculos de los ojos, la garganta y las extremidades, pero puede tener complicaciones como parálisis respiratorias agudas, infecciones y neoplasias linfoproliferativas, es decir enfermedades que afectan al sistema inmunitario y se manifiestan en la sangre, médula ósea o ganglios linfáticos.

Fuente: oem.com.mx