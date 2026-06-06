El Mundial 2026 será el primero de la IA, que promete salvarte del tráfico y transformar los negocios

Durante la justa deportiva, la inteligencia artificial jugará un papel que nunca antes había tenido. Este será su impacto a nivel de negocios y en experiencia de usuario

La Copa Mundial 2026 será el primer torneo que se vivirá con el auge de la inteligencia artificial generativa, lo que tendrá un fuerte impacto tanto en la manera en que los negocios aprovecharán las facilidades de esta tecnología en términos publicitarios, así como la experiencia digital del torneo para los aficionados.

De acuerdo con datos de dentsu, red de agencias de marketing, comunicación y tecnología, el 71.6% de la inversión publicitaria total estará mediada por sistemas automatizados, impulsando nuevas estrategias de optimización, como el Search Experience Optimization (SXO), que integra el SEO tradicional con la optimización para modelos de lenguaje (LLMs) y búsquedas sociales.

“Las empresas que trasciendan la lógica promocional e integren la IA en su operación, en la experiencia de sus clientes y en su toma de decisiones, serán las que conviertan un evento coyuntural en una palanca estratégica de crecimiento sostenible”, asegura Félix Moreno, director de Digital Lighthouse, el centro de transformación digital de KPMG.

Por su parte, Francisco Sayans, jefe de soluciones de marca de Google para Hispanoamérica, apunta que una de las ventajas competitivas para las marcas en relación a ediciones anteriores del Mundial es que podrán apoyarse de la IA para generar y automatizar campañas, además de optimizarlas con datos en el momento.

En este sentido, Moreno agrega que la experiencia que los negocios puedan dar tanto a visitantes como a ciudadanos será su principal determinante de éxito. Se trata de un aspecto que “solo puede gestionarse eficazmente mediante soluciones tecnológicas integradas, analítica predictiva y coordinación basada en información en tiempo real”, sostiene.

Herramientas como Google Maps o Waze serán relevantes para los negocios en esta edición del campeonato, debido a la mayor personalización en las búsquedas.

Sebastián Hiernaux, responsable de alianzas estratégicas para Google Maps y Waze en Latinoamérica apunta que mientras antes la consulta era para encontrar “restaurantes cercanos a mi hotel”, el proceso ahora es más conversacional y basado en una situación real, como: “qué lugar me recomiendas para comer antes del partido México vs Chequia que esté cerca del Estadio Azteca”.

Mejores recomendaciones de tráfico y nuevas integraciones de IA para ver tus partidos

Hiernaux agrega que estas plataformas también darán recomendaciones en torno al tránsito alrededor de los estadios que serán sedes de partidos. Google mapeó digitalmente los accesos exactos, nomenclaturas de puertas y cientos de puntos de interés temporales, como módulos turísticos y servicios médicos para evitar que los asistentes pierdan horas debido a rutas desactualizadas

Asimismo, Google Maps activará alertas en tiempo real coordinadas con las autoridades locales, con el fin de potenciar la función Modal Shift, que compara dinámicamente rutas en automóvil, transporte público o bicicleta, sugiriendo alternativas más rápidas para equilibrar la carga del tráfico en las ciudades.

Esto es significativo, pues los datos de KPMG apuntan que el 76% de las personas identifican a la movilidad y a la logística como el factor más crítico para maximizar el valor del evento, seguido de la seguridad integral, la infraestructura turística y la capacidad de los servicios.

Respecto a integraciones relacionadas con la experiencia directa del usuario, Tatiana Canon, líder de alianzas estratégicas para Google Search, señala que la plataforma recibirá una actualización en la función Onebox, que funge como un centro de mando desarrollado en colaboración con los dueños de los derechos de transmisión.

A partir de esta herramienta, las personas tendrán acceso antes del partido a análisis tácticos, sobre el estado físico de los jugadores, alineaciones y enlaces directos a las plataformas de streaming que los transmitirán.

Durante el juego, las personas podrán ver fragmentos de jugadas clave, como goles o faltas y al final del encuentro estarán disponibles resúmenes completos de cada partido, así como de cada jornada para completar la experiencia del usuario.

Fuente: expansion.mx