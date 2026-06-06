¿Fin del papel higiénico? La tecnología japonesa que gana terreno en el mundo

Los inodoros inteligentes con lavado integrado, populares en Japón desde hace años, comienzan a expandirse y podrían cambiar uno de los hábitos más comunes en los hogares

Durante generaciones, el papel higiénico ha sido un elemento indispensable en los baños de todo el mundo. Sin embargo, una tecnología popular en Japón desde hace años comienza a expandirse a otros países y está cambiando la forma en que millones de personas entienden la higiene personal.

Se trata de los llamados smart toilets o inodoros inteligentes, sistemas que incorporan funciones de lavado con agua y que reducen significativamente la necesidad de utilizar papel higiénico.

Lo que antes parecía una curiosidad tecnológica exclusiva de Asia hoy gana espacio gracias a la búsqueda de mayor comodidad, mejores hábitos de higiene y alternativas más sustentables.

¿Qué son los inodoros inteligentes que buscan reemplazar al papel higiénico?

El sistema más conocido es el Washlet, un dispositivo que utiliza chorros de agua regulables para realizar la limpieza después de usar el baño. Dependiendo del modelo, estos equipos pueden incluir funciones como:

Lavado con agua a temperatura ajustable.

Secado con aire caliente.

Asientos calefaccionados.

Apertura automática de la tapa.

Sistemas de autolimpieza.

Algunas versiones incluso pueden instalarse sobre inodoros tradicionales, facilitando su adopción en hogares que no desean realizar grandes remodelaciones.

¿Por qué cada vez más personas los están adoptando?

Uno de los principales argumentos a favor de estos sistemas es la higiene. La limpieza con agua suele considerarse más profunda y suave que el uso exclusivo de papel higiénico, especialmente para personas con piel sensible.

A ello se suma el factor comodidad. Los modelos más modernos permiten personalizar funciones como la presión del agua, la temperatura y el secado con solo presionar un botón.

Pero también existe una razón ambiental. La producción de papel higiénico requiere grandes cantidades de árboles, agua y energía. Por ello, algunos especialistas consideran que reducir su consumo podría ayudar a disminuir el impacto ambiental asociado a este producto de uso cotidiano.

Aunque el papel higiénico sigue siendo el método más utilizado en gran parte del mundo, los inodoros inteligentes comienzan a ganar presencia en nuevos mercados y cada vez son más accesibles para los consumidores.

Por ahora no parece que el papel higiénico vaya a desaparecer de los hogares, pero la expansión de esta tecnología demuestra que incluso los hábitos más arraigados pueden cambiar cuando aparecen alternativas más cómodas, eficientes y sustentables.

Fuente: milenio.com