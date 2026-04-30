Cuidado iPhone: descubren un peligro para los usuarios de Apple

Una simple visita a un sitio web desde teléfonos de Apple pueden provocar consecuencias imprevistas

Una nueva vulnerabilidad en los iPhone volvió a poner en duda la seguridad de los dispositivos de Apple. Investigadores en ciberseguridad detectaron un sofisticado kit de ataque llamado “DarkSword”, capaz de infiltrarse en los equipos con solo visitar una página web comprometida. El dato clave: no requiere interacción del usuario ni muestra alertas, lo que lo convierte en una amenaza difícil de detectar.

El problema afecta a dispositivos que usan versiones entre iOS 18.4 y iOS 18.6.2, lo que representa cerca del 14% de los iPhone activos, unos 250 millones de equipos en todo el mundo. La buena noticia es que la compañía ya lanzó un parche en iOS 26.3, por lo que actualizar el sistema operativo es hoy la medida más importante para evitar riesgos.

El ataque fue identificado por expertos de Google junto a las firmas Lookout e iVerify. Según detallaron, DarkSword se oculta en sitios web aparentemente legítimos, muchos de ellos vinculados a dominios ucranianos comprometidos.

El mecanismo es tan efectivo como peligroso: al ingresar a uno de estos sitios, el código malicioso se ejecuta automáticamente en el navegador Safari y escala privilegios hasta acceder al núcleo del sistema. Esto es posible gracias al encadenamiento de seis vulnerabilidades.

Una vez dentro, los atacantes pueden acceder a información altamente sensible, incluyendo contraseñas, historial de navegación, mensajes de apps como WhatsApp, iMessage y Telegram, además de datos almacenados en billeteras digitales.

Quiénes están en riesgo y cómo proteger tu iPhone

El alcance de DarkSword es amplio, aunque no universal. Solo impacta a dispositivos con versiones específicas de iOS, pero el número de potenciales víctimas sigue siendo alto debido a la fragmentación en las actualizaciones.

Además, este hallazgo no es aislado. Recientemente se detectó otro kit de ataque llamado “Coruna”, que expuso 23 vulnerabilidades en versiones anteriores del sistema, desde iOS 13 hasta iOS 17.2.1.

La recomendación principal es clara: actualizar el sistema operativo lo antes posible. Instalar iOS 26.3 o versiones posteriores corrige las fallas explotadas por DarkSword.

También se sugiere evitar ingresar a sitios sospechosos, mantener activadas las actualizaciones automáticas y reforzar hábitos de seguridad digital. En un contexto donde los ataques son cada vez más sofisticados, la prevención sigue siendo la mejor defensa.

Fuente: eldestapeweb.com