Hallazgo histórico: descubren en Berlanga una copa romana única vinculada al Muro de Adriano

El descubrimiento , localizado cerca del casco urbano, apunta al regreso de un militar celtíbero desde Britania en el siglo II con un objeto de prestigio único en el mundo

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Museo Arqueológico Nacional ha localizado en el entorno de Berlanga de Duero una singular pieza arqueológica: una copa romana del siglo II decorada con referencias al Muro de Adriano, uno de los símbolos más reconocibles del Imperio romano en Britania.

El descubrimiento se produjo de manera fortuita durante una prospección arqueológica a escasa distancia del casco urbano, en una zona donde los científicos trataban de confirmar la existencia de una villa romana activa entre los siglos I y IV. El estudio del hallazgo ha sido publicado recientemente en la revista científica Britannia, editada por el University College London.

Un objeto de prestigio llegado desde Britania

La pieza, denominada Copa de Berlanga, habría llegado hasta la actual provincia de Soria a través de un militar celtíbero que sirvió en la provincia romana de Britania, en el actual Reino Unido. Según los investigadores, este tipo de objetos funcionaban como recuerdos o condecoraciones para soldados que habían servido en destinos lejanos del Imperio.

La hipótesis se apoya en la presencia documentada de unidades como la Cohors I Celtiberorum, integrada por soldados de origen hispano que participaron en la defensa del Muro de Adriano, levantado por orden del emperador Adriano entre los años 122 y 128.

Una pieza única y excepcional

El recipiente, un cuenco hemisférico de bronce, se conserva en un 80-90% de su estructura, lo que ha permitido su reconstrucción en tres dimensiones. Destaca por su decoración esmaltada en colores rojo, verde, turquesa y azul, donde se representa el trazado del Muro de Adriano, una fortificación de más de cien kilómetros que separaba la Britania romana de los territorios del norte.

Los expertos subrayan el valor excepcional del hallazgo, ya que solo se conocen cinco piezas similares en todo el mundo, encontradas en Francia e Inglaterra, además de algunos fragmentos documentados en España en el siglo XIX. La de Berlanga se sitúa entre las mejor conservadas.

Este descubrimiento refuerza la conexión histórica entre la Celtiberia y los confines del Imperio romano, y aporta una nueva evidencia sobre la movilidad de sus habitantes y el prestigio asociado al servicio militar en territorios lejanos.

Fuente: tribunasoria.com