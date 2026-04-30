¡Adiós, rayones! Investigadores crean material para que pantallas se autorreparen en 10 segundos

Crearon una solución que es capaz de autorreparar rayones superficiales en tan sólo 10 segundos

Investigadores de Corea del Sur han logrado un avance significativo en la tecnología de pantallas flexibles con el desarrollo de un material de recubrimiento de alta dureza que es capaz de autorreparar rayones superficiales en tan sólo 10 segundos a temperatura ambiente.

El equipo conjunto, liderado por Hong Sung-woo, del Instituto Coreano de Tecnología Industrial (KITECH), y el profesor Ko Min-jae, de la Universidad de Hanyang, creó una solución duradera que, además de ser resistente a arañazos de uñas o monedas, puede soportar más de 200,000 pliegues sin sufrir daños.

La investigación fue publicada en la revista internacional Chemical Engineering Journal el pasado mes de diciembre.

Informaron que la motivación detrás de este desarrollo radica en la fragilidad de las pantallas plegables modernas, como las de los smartphones, cuya superficie es altamente vulnerable a abolladuras y arañazos debido al contacto externo o al estrés del plegado constante.

La investigación señala que este daño progresivo no sólo compromete la claridad visual de la pantalla, sino que también puede reducir su sensibilidad táctil.

Para superar esta limitación, el equipo de investigación introdujo un enfoque de diseño novedoso, logrando separar y optimizar las funciones de la superficie y del interior del recubrimiento.

Los investigadores explicaron que desarrollaron un aditivo basado en imida que, durante el proceso de curado, se desplaza de forma espontánea hacia la superficie. Allí, se agrupa en un tamaño nanométrico para formar una capa protectora inmiscible y dura, blindando la pantalla contra estímulos físicos y químicos externos, como arañazos.

“Esta investigación es significativa porque logra simultáneamente alta dureza, capacidad de autorreparación y fiabilidad flexible.

“Dado que se puede implementar simplemente añadiendo el aditivo a los procesos de producción existentes, tiene aplicaciones potenciales no sólo para pantallas plegables, sino también en diversos campos de recubrimientos de protección de superficies, como en automóviles y productos electrónicos de alta gama”, comentó el investigador principal, Hong Sung-woo.

Fuente: dplnews.com