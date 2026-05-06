Investigadores vascos se alían para crear fármacos contra los tumores más resistentes

De los laboratorios de Euskadi a los hospitales de toda Europa: el proyecto TITAN despega para poner contra las cuerdas al cáncer

De los laboratorios de Euskadi a los hospitales de toda Europa: el proyecto TITAN despega para poner contra las cuerdas al cáncer. Investigadores de Euskadi lideran un proyecto europeo para desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer. Este equipo, formado por especialistas de Biogipuzkoa, Ikerbasque y Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), coordina un consorcio internacional que ha recibido 1,2 millones de euros de financiación. La iniciativa comenzó formalmente en marzo de 2026 tras una reunión en Milán y tendrá una duración de tres años. Con este esfuerzo, el consorcio busca transformar el conocimiento científico generado en Euskadi en soluciones reales que mejoren el pronóstico de los pacientes oncológicos en toda Europa.

El objetivo central es impulsar las Aurkinas, una familia de fármacos diseñada y patentada en Euskadi que ha mostrado gran eficacia contra tumores sólidos difíciles de tratar, especialmente los de hígado. Estas moléculas destacan por su capacidad para combatir incluso tumores que ya presentan resistencia a otras quimioterapias. El proyecto integra a expertos de Euskadi, Francia, Italia y Reino Unido. Juntos utilizarán tecnologías de vanguardia como el cáncer-en-chip y organoides para recrear el comportamiento de la enfermedad en el laboratorio de forma mucho más precisa. Además de estudiar su uso individual, los científicos evaluarán cómo funcionan estas Aurkinas al combinarse con inmunoterapia.

Integrantes

Resultados recientes, publicados en Journal of Hepatology y Journal of Chemical Information and Modeling, respaldan el potencial de esta familia de compuestos como nueva estrategia frente a tumores sólidos. Asimismo, sugieren su posible aplicación en otros cánceres de alta incidencia en los que la resistencia terapéutica sigue siendo un factor clave de recaída y peor pronóstico.El proyecto está coordinado por los investigadores Ikerbasque Jesús Bañales y Pedro Rodrigues, especialistas en biología del cáncer hepático del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa y CIBERehd. Reúne a un consorcio europeo de referencia en oncología traslacional con el objetivo de acelerar la transferencia del conocimiento científico hacia nuevas opciones terapéuticas. TITAN integra a cinco instituciones de excelencia de cuatro países europeos, que combinan capacidades complementarias y tecnologías avanzadas; el director científico de Ikerbasque e investigador de la Euskal Herriko Unibertsitatea, Fernando Cossío e Iván Rivilla, investigador Ikerbasque en el DIPC, aportan su experiencia en diseño y síntesis de nuevos compuestos. Los socios europeos son varios centros de excelencia en el ámbito de la salud: el INSERM Cordeliers Research Centre en Francia, el Humanitas Research Hospital IRCCS en Italia y la Foundation for Liver Research en el Reino Unido.

Fuente: deia.eus