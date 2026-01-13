Científicos del Reino Unido y Suiza crean un pulmón artificial con células madre que permite diseñar tratamientos personalizados para cada paciente

Un equipo científico del Reino Unido y Suiza logró crear un pulmón artificial miniaturizado a partir de células madre de un donante, un avance que podría transformar la forma de estudiar enfermed@des respiratorias y probar tratamientos.

El modelo reproduce los alvéolos pulmonares, imita los movimientos de la respiración y permite observar cómo se desarrolla una enfermed@d de manera individual, algo imposible hasta ahora con modelos animales.

Al usar células genéticamente idénticas a las del donante, los investigadores pueden analizar respuestas personalizadas frente a infëcciones como la tuberculÖsis y evaluar medicamentos en laboratorio con mayor precisión.

Para validar el sistema, infectaron el chip con bacteri@s de tubercÜlosis y observaron cómo avanzaba la enfermed@d desde sus primeras etapas, replicando daños y reacciones típicas del pulmón humano.

El hallazgo, publicado en Science Advances, abre el camino hacia una medicina más precisa, con tratamientos adaptados a cada paciente y menos dependencia de experimentos en animales.

La ciencia convierte lo que parecía ficción en una herramienta real para combatir enfermed@des complejas y diseñar terapias a medida.

Fuente: noticias24hrs.com