Los astrónomos descubren un asteroide inusual que gira más rápido que cualquier objeto de su tamaño

Los investigadores han identificado 19 asteroides de rotación súper y ultrarrápida, incluido uno que es el asteroide que gira más rápido de su tipo

Los investigadores encontraron a las bailarinas astronómicas utilizando datos de la cámara digital más grande del mundo, ubicada en el Observatorio Vera C. Rubin de NSF-DOE en Chile, durante la fase inicial de puesta en servicio del observatorio. Sus interesantes resultados, descritos en un estudiar publicado ayer en The Astrophysical Journal Letters, son sólo una muestra de los conocimientos que los científicos esperan que Rubin aporte sobre el funcionamiento del universo una vez que comience su Legacy Survey of Area and Time (LSST).

“Como lo demuestra este estudio, incluso en su puesta en servicio temprana, Rubin nos está permitiendo estudiar con éxito una población de asteroides del cinturón principal relativamente pequeños y de rotación muy rápida que no habían sido alcanzables antes”, dijo la autora principal Sarah Greenstreet, también líder del grupo de trabajo de Objetos Cercanos a la Tierra y Objetos Interestelares de la Colaboración Científica del Sistema Photo voltaic del Observatorio Rubin, en un NOIRLab declaración.

El asteroide conocido de su tipo que gira más rápido

La velocidad de rotación de un asteroide mientras orbita alrededor del Sol puede proporcionar información sobre su formación antigua, así como sobre su composición interna y su desarrollo a lo largo de su vida. Por ejemplo, una rueda giratoria rápida puede ser el resultado de un impacto con un asteroide compañero, lo que indica su estado potencial como fragmento.

El artículo destaca 76 asteroides, incluidos 16 rotadores súper rápidos (con períodos de rotación entre aproximadamente 13 minutos y 2,2 horas) y tres rotadores ultrarrápidos (con períodos de rotación de menos de cinco minutos). Estos 19 asteroides son todos más largos que un campo de fútbol americano (unos 90 metros). Un campeón entre ellos, 2025 MN45, es el asteroide conocido de objetos de más de 500 metros (0,3 millas) que gira más rápido; 2025 MN45 tiene un diámetro de 710 metros (0,4 millas) y gira una vez cada 1,88 minutos. También es uno de los cinco asteroides encontrados por el equipo que se encuentran entre los asteroides conocidos que giran más rápido por debajo de 0,6 millas (1 kilómetro).

“Claramente, este asteroide debe estar hecho de un materials que tenga una resistencia muy alta para mantenerlo en una sola pieza mientras gira tan rápidamente”, dijo Greenstreet. “Calculamos que necesitaría una fuerza cohesiva comparable a la de la roca sólida. Esto es algo sorprendente ya que se cree que la mayoría de los asteroides son lo que llamamos asteroides ‘montón de escombros’, lo que significa que están hechos de muchos, muchos pequeños pedazos de roca y escombros que se fusionaron bajo la gravedad durante la formación del Sistema Photo voltaic o colisiones posteriores”. La densidad de estos montones de escombros determina qué tan rápido pueden rotar sin fragmentarse.

Estudio heredado del espacio y el tiempo

La mayoría de los asteroides de rápida rotación identificados por los investigadores son objetos cercanos a la Tierra (NEO), lo que significa que orbitan alrededor del Sol no muy lejos de la trayectoria de la Tierra. La órbita de los asteroides del cinturón principal (MBA) los lleva entre Júpiter y Marte, y conocemos menos de ellos, principalmente debido al hecho de que están más lejos de nosotros, lo que los hace más difíciles de detectar. La mayoría de los rotadores rápidos descubiertos recientemente se encuentran en el cinturón de asteroides principal o un poco más lejos, lo que enfatiza cuán lejos los investigadores pueden identificar estos giradores excepcionalmente rápidos gracias a las capacidades del Observatorio Rubin.

El Legacy Survey of Area and Time de Rubin, cuyo inicio está previsto para este año, debería revelar rotadores más rápidos y proporcionar datos sobre sus composiciones, fuerzas e historias de colisiones. Explorará el cielo nocturno del hemisferio sur durante una década para producir un magnífico lapso de tiempo del universo. La investigación del equipo representa el primer artículo científico publicado y revisado por pares que utiliza información de la cámara LSST, la cámara más grande jamás construida.

“Sabemos desde hace años que Rubin actuaría como una máquina de descubrimiento del Universo, y ya estamos viendo el poder único de combinar la cámara LSST con la increíble velocidad de Rubin. Juntos, Rubin puede tomar una imagen cada 40 segundos”, dijo Aaron Roodman, subdirector de LSST. “La capacidad de encontrar miles de nuevos asteroides en un período de tiempo tan corto y aprender tanto sobre ellos es una ventana a lo que se descubrirá durante el estudio de 10 años”.

Fuente: diariodetantoyuca.com.mx