Científicos crean tratamiento para tumores inspirado en piezas LEGO

Un equipo de investigadores desarrolló una nueva estrategia de tratamiento de neuroblastoma en la que combinó la nanotecnología con la terapia celular y, utilizando liposomas modificados con grupos ‘tipo LEGO’ o ‘moléculas click’, fue capaz de encontrar y eliminar células de cáncer de manera efectiva.

El cáncer infantil con peor pronóstico y para el que entonces no se conocía una terapia completamente eficaz era el neuroblastoma. Este tipo de tumor se trató con terapias cuyo principal problema fue la falta de selectividad. En el caso concreto de las terapias celulares —que consistieron en administrar células vivas capaces de desarrollar una función que las células del paciente no eran capaces de hacer—, su principal limitación fue que las células que se administraron al paciente tuvieron dificultad para distinguir a las células enfermas, ya que el entorno tumoral era muy diverso.

Entonces, un equipo formado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y de la Unidad de Microscopía Óptica Avanzada del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) combinó nanotecnología con terapia celular para encontrar y eliminar células de cáncer, lo que pudo incrementar el éxito de los tratamientos.

En los últimos años, la nanotecnología experimentó avances muy significativos. Esta ciencia permitió, entre otras cosas, diseñar dispositivos a escala nanométrica capaces de ejecutar tareas muy sofisticadas como, por ejemplo, encontrar un determinado tipo de célula entre un conjunto de células diversas, o liberar fármacos exclusivamente dentro de una célula diana. La combinación de estas ventajas que aportó la nanotecnología con el uso de terapias celulares abrió la puerta a que las posibilidades de éxito de los tratamientos se incrementaran notablemente.

Esto fue lo que consiguió el equipo Nanotecnología Orgánica de la UPM, liderado por el profesor Alejandro Baeza, en colaboración con el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y el ISCIII. Desarrollaron una estrategia que consistió en modificar la superficie de células de neuroblastoma y la superficie de un tipo de células inmunológicas del propio paciente (concretamente, macrófagos) introduciendo grupos químicos en la superficie de estas células capaces de reconocerse entre sí.

Los grupos que se introdujeron sobre la superficie de los macrófagos y las células de neuroblastoma pertenecieron a un tipo de moléculas que se conocieron como ‘moléculas click’ o ‘tipo LEGO’. Estas moléculas encajaron entre sí como una llave en una cerradura y solamente se unieron al grupo complementario. De esta forma, cuando los macrófagos que portaron un tipo de molécula ‘click’ llegaron al tumor, fueron capaces de encontrar inequívocamente a las células tumorales marcadas con el grupo ‘click’ complementario a través de estas uniones selectivas, de forma similar a como encajaron las piezas en un LEGO.

Estas modificaciones superficiales se realizaron utilizando nanopartículas liposomales que, además, pudieron transportar en su interior fármacos capaces de debilitar o incluso matar a las células tumorales y de activar aún más a los macrófagos respectivamente.

“Esta investigación abrió la puerta a terapias mucho más eficaces y selectivas no solo para tratar neuroblastoma sino otros tipos de cáncer, ya que tanto los elementos de reconocimiento de células diana como los fármacos pudieron adaptarse en función del tipo de tumor a tratar. De este modo, se mejoró la selectividad de las terapias frente al cáncer y se redujeron las dosis necesarias, lo que redujo los efectos secundarios”, señaló Sandra Jiménez Falcao, investigadora de la UPM.

Fuente: aristeguinoticias.com