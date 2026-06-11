Implante para tratar la hipertensión sin necesidad de fármacos

La presión arterial demasiado alta, comúnmente denominada hipertensión, es una de las principales causas de enfermedad cardíaca en países como Estados Unidos. Aproximadamente una de cada diez personas con hipertensión sufre una modalidad del trastorno que no puede ser tratada con fármacos. En estos casos, los dispositivos bioelectrónicos que utilizan señales eléctricas para modular los sistemas de respuesta naturales del cuerpo ofrecen una forma prometedora de tratamiento alternativo. Unos científicos han inventado un dispositivo implantable de esa clase que puede reducir la tensión arterial hasta valores aceptables y que no presenta los problemas que sí sufren los dispositivos anteriores de esta clase.

El avance es obra de un equipo encabezado por Marzia Momin, de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos.

El dispositivo bioelectrónico creado por Momin y sus colegas es delgado y minúsculo, puede fabricarse mediante impresión 3D, y está hecho de materiales blandos y estirables, así como de un componente adherente que se pega de modo indoloro a tejidos vivos.

El dispositivo, llamado CaroFlex, aprovecha el reflejo barorreceptor del cuerpo humano. Con este reflejo, las paredes de las arterias que transportan sangre por todo el cuerpo se contraen y se expanden para amortiguar los cambios en la presión arterial. Esta acción es desencadenada por terminaciones nerviosas especializadas llamadas barorreceptores, que se encuentran en todo el cuerpo y que monitorizan los cambios en el grado de dilatación de las arterias. Muchos de estos receptores se encuentran en el seno carotídeo, una pequeña zona donde la arteria carótida (una vía vital que suministra sangre rica en oxígeno desde los pulmones a las manos, la cara y el cuello) se ramifica en varias ramas.

El dispositivo, cuando está emplazado en este sitio, puede utilizar diferentes frecuencias de electricidad para estimular los barorreceptores, modulando de forma segura el reflejo barorreceptor, y aliviando la hipertensión.

Si bien existen algunos dispositivos bioelectrónicos disponibles comercialmente que realizan esta función, suelen estar fabricados con metales y plásticos rígidos que no se integran bien con los tejidos blandos del cuerpo, entre otros problemas importantes.

Este nuevo dispositivo ha sido probado en roedores, consiguiendo disminuir la hipertensión y causando menos daños a los tejidos circundantes, a diferencia de dispositivos anteriores comparables.

Dado que se ha confirmado que el diseño es compatible y funcional en tejido vivo, el siguiente paso es perfeccionar la eficacia de CaroFlex, desarrollar una versión más grande, adecuada para el tamaño de las arterias humanas, y por último llevar a cabo los ensayos clínicos.

Momin y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo en la revista académica Device, bajo el título “3D printable suture-free bioadhesive electronic interface for hypertension therapy”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com