Descubren ruta neuronal para letargo que facilita misiones a Alfa Centauri

Un equipo de la Universidad de Nagoya identificó un circuito neuronal que regula el letargo y la supresión del metabolismo en mamíferos, un avance crucial para posibles viajes humanos a Alfa Centauri

Investigadores de la Universidad de Nagoya identificaron un circuito neuronal en el hipotálamo que regula el letargo y la supresión metabólica en mamíferos. Este avance abre la puerta a técnicas de hibernación artificial, clave para futuros viajes espaciales a destinos como Alfa Centauri.

El circuito cerebral que controla el letargo

Investigadores japoneses localizaron en el hipotálamo un reloj circadiano que envía señales para bloquear la temperatura corporal y el metabolismo, permitiendo el letargo. Este mecanismo, esencial para la supervivencia en condiciones extremas, se activa principalmente entre la medianoche y el amanecer.

La función de las neuronas AVP y el área preóptica

Las neuronas que producen la proteína arginina vasopresina (AVP) envían impulsos inhibitorios al área preóptica (POA), encargada de controlar la temperatura corporal y el inicio del letargo. Alteraciones en esta comunicación generan desajustes metabólicos y temporales graves.

Implicaciones médicas y para la exploración espacial

Este descubrimiento permite avanzar en técnicas de hipotermia inducida para reducir daños en cirugías complejas. Además, el control del gasto energético abre la posibilidad de inducir estados de hibernación artificial, fundamentales para viajes espaciales prolongados hacia destinos como Alfa Centauri.

Según Daisuke Ono, autor principal del estudio, “el reloj biológico no desencadena activamente el letargo, sino que reduce su influencia inhibitoria durante la noche, permitiendo que los circuitos neuronales promuevan el letargo cuando las condiciones son favorables”.

Este hallazgo acerca a la ciencia a la posibilidad de inducir un sueño artificial en humanos, lo que podría revolucionar tanto la medicina como la exploración del espacio profundo.

Fuente: selecciones.com.mx