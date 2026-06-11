Artemis III llevará por primera vez a un astronauta italiano y un hijo de salvadoreños a la Luna

La NASA anunció este martes a los cuatro astronautas que integrarán la nueva misión tripulada Artemis III para llevar a los humanos a la Luna

Tras el éxito de la misión Artemis II el pasado mes de abril, la NASA anunció este martes a los cuatro astronautas que formaran parte Artemis III, la misión tripulada que busca llevar a los humanos a la Luna.

El astronauta Luca Parmitano, de origen italiano, y el estadounidense de padres salvadoreños, Frank Rubio, son dos de los cuatro integrantes de la nueva misión de la NASA que pondrá a prueba dos módulos lunares para 2027.

De acuerdo con el anuncio, en 2027 la misión llevará a cabo una serie de exigentes pruebas cerca de la Tierra que sentarán las bases para la misión tripulada Artemis IV, que se dirigirá al Polo Sur Lunar para 2028.

El equipo de Artemis III estará conformada por el astronauta comandante, Randy Bresnik; el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Luca Parmitano y los astronautas especialistas de misión, Andre Douglas y Frank Rubio.

Además se nombró al astronauta Bob Hines como miembro suplente de la tripulación.

Frank Rubio es el astronauta que más tiempo ha pasado en el espacio, sumando 371 días fuera de la Tierra al quedarse atrapado en la Estación Espacial Internacional debido a que la nave rusa Soyuz MS-22, donde debía regresar, sufrió una fuga de refrigerante.

¿De qué trata la misión Artemis III?

En la misión Artemis III, el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) lanzará la nave Orion y a la tripulación desde el Centro Espacial Kennedy a la órbita terrestre baja, esto después de la verificación de los sistemas de Orion, para demostrar por primera vez sus capacidades de encuentro y acoplamiento tras implementar las versiones de prueba y el sistema comerciales estadounidense de aterrizaje humano.

La misión lanzará múltiples cohetes de gran potencia que pondrán a prueba el equipamiento integrado entre Orion, así como los módulos de aterrizaje y las interfaces de los sistemas: software, propulsión y comunicaciones.

El director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher dijo que Artemis III ampliará los límites de las operaciones de naves espaciales en órbita, “la asignación de Luca como piloto refleja la profundidad de la experiencia europea en los vuelos espaciales tripulados y se basa en su amplia experiencia operativa en situaciones de alta presión”, expresó.

Mientras tanto, la NASA avanza junto a los equipos de ingeniería con los preparativos para el vuelo de prueba en el que conectarán el módulo de la tripulación y el módulo de servicio Orion, e integrarán el sistema de acoplamiento de la nave espacial.

Además continúan con las pruebas del escudo térmico, debido a que cada uno de los bloques se ha sometido a inspecciones ultrasónicas y se ha instalado en la estructura del escudo térmico.

Fuente: oem.com.mx