Descubren el inesperado punto débil de los tardígrados

El polvo de Marte puede matarlos

Los tardígrados, famosos por su extraordinaria capacidad para sobrevivir a condiciones extremas, podrían no ser tan invencibles como se pensaba. Una investigación reciente encontró que el regolito marciano, el polvo y suelo que cubren la superficie de Marte, resulta letal para estos microorganismos cuando se encuentran en estado activo.

Durante décadas, los tardígrados han sorprendido a la comunidad científica por su resistencia al vacío del espacio, temperaturas extremas, radiación intensa y largos periodos sin agua. Sin embargo, experimentos realizados con simuladores de suelo marciano demostraron que pueden morir en cuestión de horas al entrar en contacto con la compleja composición química del regolito.

Los investigadores señalan que el problema no radica en el frío o la radiación de Marte, sino en la presencia de compuestos altamente oxidantes, sales y minerales que generan reacciones químicas capaces de dañar células y membranas biológicas. Estas condiciones superan los mecanismos de defensa que han permitido a los tardígrados sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra y del espacio.

El hallazgo aporta nueva información para la astrobiología y para futuras misiones de exploración planetaria, ya que ayuda a comprender los límites de la vida frente a ambientes extraterrestres. También plantea preguntas sobre la posibilidad de que organismos terrestres puedan sobrevivir accidentalmente en Marte.

A pesar de este descubrimiento, los científicos destacan que aún quedan preguntas por responder, especialmente sobre la capacidad de los tardígrados para resistir largos periodos en estado latente bajo la superficie marciana, donde las condiciones podrían ser diferentes a las estudiadas hasta ahora.

Fuente: codigosanluis.com