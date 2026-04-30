Los zoólogos no se lo creen: descubren que el pelo de los ornitorrincos tiene este rasgo común con el de las aves

Expertos zoólogos han descubierto una particularidad de los ornitorrincos que se desconocía hasta la fecha: su pelo tiene algo en común con el de las aves. Según reza el estudio publicado en Biology Letters, este nuevo descubrimiento pone el foco en los melanosomas huecos, algo que comparten varias especies, según los investigadores. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el último hallazgo que relaciona a los ornitorrincos y las aves.

«Mamífero del orden de los monotremas, del tamaño aproximadamente de un conejo, con hocico semejante al pico de un pato, pies palmeados, con el cuerpo y la cola, larga y aplanada, cubiertos de pelo gris muy fino, que vive en Australia y se alimenta de larvas, de insectos y de pececillos». Así define la Real Academia Española a este animal que nos puede resultar extraño a los ciudadanos españoles, ya que este mamífero es originario de Australia y de la isla de Tasmania.

Debido a su procedencia y sus características que le hacen vivir en un hábitat muy específico, los ornitorrincos siempre han sido unos animales a los que les ha rodeado un gran halo de mística. A esto también se ha unido que este mamífero descubierto en 1798 siempre se ha caracterizado por su combinación de rasgos aparentemente incompatibles. Ahora el último descubrimiento realizado por expertos supone un hito en la historia de la zoología, ya que se ha descubierto que su pelo lo relaciona con el mundo de las aves. Algo totalmente inesperado.

El pelo de los ornitorrincos y las aves

De este descubrimiento ha informado Smithsonian Magazine, que se ha hecho eco de un estudio publicado en Biology Letters en el que se informa que el pelo de los ornitorrincos contiene melanomas huecos, una condición que hasta ahora se consideraba que era exclusiva de las aves. «Una morfología de melanosoma hueco única en los pelos del ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus)», dice el titular de esta publicación en la que los zoólogos Jessica L. Dobson, Frane Babarović o Wanjie Xie, entre otros, profundizan en este descubrimiento.

«Durante más de 50 años, se creyó que la estructura hueca de los melanosomas solo se presentaba en aves y siempre junto con la elongación, donde las varillas o plaquetas huecas forman nanoestructuras organizadas que producen colores iridiscentes brillantes», comienzan diciendo los investigadores en el abstracto de este estudio. «En este trabajo, presentamos la primera descripción de melanosomas huecos y esféricos en mamíferos, a partir del pelo del ornitorrinco (Monotremata: Ornithorhynchus anatinus)», informan.

«Estos melanosomas esféricos y huecos del ornitorrinco son únicos entre los vertebrados y, sorprendentemente, solo producen coloración marrón, lo que sugiere una posible función no relacionada con el color o un origen no adaptativo», dicen en este estudio a la vez que dejan claro que: «Este hallazgo abre nuevas e interesantes vías de investigación sobre la melanogénesis en mamíferos y la evolución de los melanosomas».

Jessica L. Dobson, la cabeza visible de esta investigación, que trabaja en la Universidad de Gante, dejó claro en la publicación del estudio que: «Resulta fascinante que, más de 200 años después de haber sido descrito como un ser intermedio entre las aves y los mamíferos, encontremos una convergencia adicional entre el ornitorrinco y las aves». «Me parece muy, muy improbable que no se hubiera descubierto ya», reflexionó en Science News sobre un estudio en el que se investigó a más de 126 mamíferos para dictaminar si tenían algo en común con este prototipo de ave: llegaron a la conclusión de que solo era compatible con el ornitorrinco.

Fuente: msn.com