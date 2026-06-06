Hallazgo sin precedentes: científicos vigueses descubren el primer ejemplar vivo de ‘estrella cesta’ en Galicia

Se trata de un equinodermo Astrospartus mediterraneus «de hábitos crípticos y nocturnos, caracterizado por sus brazos altamente ramificados»

Un equipo de investigadores vinculados a la comunidad científica de Vigo ha logrado documentar por primera vez en Galicia un ejemplar vivo de estrella cesta, un equinodermo marino extremadamente raro y difícil de observar en su hábitat natural. El descubrimiento se produjo durante una inmersión científica en la ría de Arosa, donde el organismo fue localizado a unos 33 metros de profundidad.

La denominada estrella cesta pertenece al grupo de los ofiuroideos, parientes cercanos de las estrellas de mar. Su aspecto resulta especialmente llamativo: posee un disco central del que emergen varios brazos que se ramifican repetidamente formando una compleja estructura semejante a una cesta o una red tridimensional. Esta peculiar anatomía le permite capturar diminutos organismos y partículas suspendidas en el agua.

Un animal tan espectacular como esquivo

La observación de ejemplares vivos de esta especie es excepcional debido a varios factores. Se trata de organismos que suelen habitar fondos rocosos profundos y zonas con fuertes corrientes marinas. Además, durante el día suelen permanecer enrollados o escondidos entre gorgonias, corales y otras estructuras bentónicas, desplegando sus brazos principalmente durante la noche para alimentarse.

Por esta razón, aunque existen registros de especies similares en otras regiones del Atlántico y del Mediterráneo, nunca se había documentado un ejemplar vivo en aguas gallegas. El hallazgo supone una confirmación directa de la presencia de este grupo biológico en los ecosistemas marinos de Galicia.

Importancia científica del descubrimiento

Los investigadores destacan que el descubrimiento tiene un gran valor para el conocimiento de la biodiversidad marina del noroeste peninsular. Galicia se encuentra en una zone de transición biogeográfica donde confluyen especies de afinidad atlántica, mediterránea e incluso subtropical, lo que convierte a sus rías en auténticos laboratorios naturales.

La localización de una estrella cesta viva permite estudiar aspectos hasta ahora desconocidos sobre su comportamiento, distribución y preferencias ecológicas. Asimismo, aporta información relevante sobre la salud de los ecosistemas profundos de las rías gallegas, considerados algunos de los más productivos y diversos de Europa.

Los científicos subrayan que este tipo de hallazgos pone de manifiesto cuánto queda todavía por descubrir en los fondos marinos gallegos. A pesar de décadas de investigación oceanográfica, numerosas especies permanecen ocultas debido a la dificultad de acceder a determinados hábitats submarinos.

Un tesoro oculto bajo las aguas gallegas

La aparición de este ejemplar también refuerza la necesidad de proteger los ecosistemas marinos profundos frente a amenazas como la contaminación, el cambio climático o determinadas actividades humanas que pueden alterar los fondos bentónicos.

Según los especialistas, cada nueva especie registrada o cada nueva observación de organismos poco conocidos ayuda a comprender mejor el funcionamiento de las cadenas ecológicas marinas y facilita la adopción de estrategias de conservación más eficaces.

El hallazgo de la estrella cesta demuestra que las rías gallegas siguen guardando secretos biológicos de enorme interés. Lo que para los buceadores pudo parecer una curiosa criatura de brazos entrelazados constituye, para la ciencia, una pieza valiosa en el complejo puzle de la biodiversidad oceánica.

Fuente: libertaddigital.com