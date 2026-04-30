Descubren un misterioso ‘antiguo depósito de agua’ bajo el océano Atlántico

Un equipo internacional de científicos ha confirmado por primera vez la existencia de un sistema de agua de baja salinidad «sellado» en el fondo del Océano Atlántico, lo que abre nuevas vías de investigación sobre el clima y los recursos hídricos

Geólogos de la Universidad de Leicester (Reino Unido) acaban de anunciar un descubrimiento extraordinario: un antiguo sistema de agua dulce ubicado en las profundidades del océano Atlántico. Esta es la primera vez que se registra directamente este tipo de fuente de agua mediante prospecciones de campo.

La investigación se llevó a cabo durante una expedición frente a la costa de Nueva Inglaterra, donde los científicos recolectaron muestras de sedimentos y aproximadamente 10 000 litros de agua del lecho marino. Los resultados mostraron que esta fuente de agua tiene decenas de miles de años de antigüedad y se formó durante antiguos periodos geológicos.

Según los investigadores, no se trata de agua dulce pura, sino de agua con una salinidad significativamente menor que la del agua de mar. No obstante, su existencia se considera un descubrimiento importante, dada la escasa cantidad de agua dulce en la Tierra, que representa menos del 3 % del total de los recursos hídricos mundiales.

Para explicar su origen, el Dr. Andrew McIntyre sugiere que este sistema hídrico podría estar relacionado con las pasadas eras glaciales. Cuando el nivel del mar era más bajo que ahora, el agua de lluvia y el agua de deshielo podrían haberse filtrado profundamente en la tierra y luego haber quedado «atrapadas» en el fondo del océano cuando el nivel del agua volvió a subir.

«Es fundamental comprender el origen de esta agua, su antigüedad, su composición química e incluso sus sistemas biológicos internos», recalcó. Estos datos no solo ayudan a reconstruir la historia climática, sino que también pueden orientar la futura explotación de los recursos.

Este descubrimiento es particularmente relevante en el contexto del cambio climático, que aumenta el riesgo de sequía a nivel mundial. Los científicos sugieren que, si existen muchos sistemas similares, podrían constituir una reserva de agua potencial para regiones con escasez hídrica.

Sin embargo, los investigadores se muestran cautos al evaluar la viabilidad de la explotación. El acceso a las capas de aguas profundas presenta importantes desafíos tecnológicos y económicos, sin mencionar los riesgos ambientales asociados.

El proyecto se llevó a cabo en colaboración con el Programa Internacional de Perforación Oceánica y la Fundación Nacional de Ciencias. Las muestras recolectadas se han trasladado a un laboratorio de la Universidad de Bremen para su posterior análisis.

Los científicos afirman que esto es solo el principio. En el futuro, los datos se difundirán ampliamente entre la comunidad científica mundial para esclarecer aún más los mecanismos de formación y las funciones de estos «antiguos depósitos».

Fuente: vietnam.vn