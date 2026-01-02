Este animal marino cambia de color en menos de lo que parpadeas: los científicos te lo explican

Toma nota de este animal que cambia de color en segundos

Los científicos te lo explican, hay un animal que cambia de color en menos de lo que parpadeas, una joya de la naturaleza de lo más especial. Nuestro planeta puede sorprendernos y hacerlo de tal forma que podremos descubrir lo mejor de unos animales que pueden acabar de darnos un pequeño avance que, sin duda alguna, nadie hubiera imaginado. Son tiempos de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar.

Es hora de conocer un poco más algunas peculiaridades que podemos empezar a ver llegar de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos. Son días de saber qué nos dice una naturaleza que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Una novedad que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que quizás hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Con ciertas peculiaridades que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Los científicos tienen muy claro que hay un animal que deberemos conocer, antes que nada.

Los científicos te lo explican

Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos ayudará a entender nuestro mundo.

Podemos empezar a descubrir lo mejor de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pensábamos que la propia naturaleza puede convertirse en una de las más destacadas de estos días que tenemos por delante.

Los científicos pueden explicar lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que nos ayuda a entender un poco más determinados animales que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Este es el animal marino que cambia de color

La ciencia ha revelado el motivo por el que determinados animales pueden cambiar de color y hacerlo tan rápidamente que costará creer el motivo principal de este tipo de elementos. Es hora de saber qué animal se convierte en uno de los más destacados que pueden acabar siendo esenciales.

Los expertos de Asturpeskin nos explican en su blog: «Algunos cefalópodos, el grupo de animales que incluye a los pulpos, calamares y sepias, son maestros en el arte de cambiar de color; una habilidad que usan para camuflarse, amenazar o advertir a los posibles predadores que habitan en los dominios submarinos. Muchas de estas criaturas tienen la piel recubierta de unas células -cromatóforos- que contienen un pigmento especial. Mediante el control dinámico del tamaño de dichas células, el animal puede cambiar de color e incluso crear patrones de color cambiantes. Los cromatóforos están conectados con el sistema nervioso y su tamaño está controlado por contracciones musculares».

Siguiendo con la misma explicación: «Los cefalópodos tienen una visión extremadamente desarrollada; se cree que pueden determinar el color y la intensidad de la luz. Usando su excelente vista y los cromatóforos, los cefalópodos pueden camuflarse perfectamente creando patrones de color que son muy parecidos a los del fondo marino circundante. Este cambio de color también ocurre cuando el animal es molestado o se siente amenazado; reflejan en cierta manera el «humor» del individuo. El color de la piel también es usado en la reproducción; en nuestros mares es bastante fácil observar los patrones «cebrados» de las sepias macho cuando están cortejando a una hembra. Además del control de color, muchos cefalópodos generan luz propia y pueden controlar su intensidad a voluntad. La luz generada por medios biológicos se denomina «bioluminiscencia» y los organismos marinos la usan con fines muy variados. Algunas criaturas se cree que usan la bioluminiscencia para confundir o ahuyentar a sus predadores, otras pueden llegar a atontar a sus presas mediante un destello que las desconcierta y anula sus defensas. Otras especies usan esta luz biológica como cebo para atraer a los incautos. La bioluminiscencia también es un método para comunicarse en la penumbra o en la oscuridad de los grandes fondos oceánicos».

Esta peculiaridad nos explica que: «Los cefalópodos, al igual que otras criaturas marinas, generan luz al mezclar dos substancias que combinadas dan un compuesto que emite luz, un mecanismo similar al que usan las luciérnagas o al que se usa en los «light sticks» que llevan algunos buceadores en sus inmersiones nocturnas. Para conseguir que un «light stick» se encienda, normalmente hay que doblarlo, lo que rompe una cápsula de vidrio que hay en el interior, y hace que dos compuestos químicos se mezclen y reaccionen, generando una tercera substancia que es la que emite propiamente la luz. Este mismo proceso es el que esencialmente ocurre en los «fotocitos» -las células generadoras de luz- y en los «fotóforos» -órganos generadores de luz- de los organismos vivos. Una substancia llamada luciferina reacciona con oxígeno en presencia de un enzima, la luciferasa. Entonces se produce la reacción química que da como resultado una nueva molécula que, en los animales oceánicos suele emitir luz de color azul o verde».

Fuente: okdiario.com