De los combustibles fósiles a la energía limpia: el cambio que Science celebra como el avance del año

Science nombró al crecimiento acelerado de las energías renovables como el avance científico del año 2025, al señalar que la energía solar y eólica ya superan al carbón en la generación eléctrica global

La revista Science nombró al crecimiento “imparable” de las energías renovables en todo el mundo como el avance científico del año 2025, al considerar que marca un punto de inflexión en el modelo energético global.

Desde la Revolución Industrial, la humanidad ha dependido principalmente de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Las emisiones de carbono derivadas de estos recursos finitos han contribuido de forma decisiva al acelerado calentamiento climático. No obstante, 2025 representó, según la revista, un “cambio significativo” en este paradigma.

Durante los últimos doce meses, la energía generada a partir del sol y el viento comenzó a superar en varios ámbitos a la producción basada en combustibles fósiles.

A escala global, las energías renovables (lideradas por la solar y la eólica) crecieron con la suficiente rapidez como para cubrir toda la nueva demanda mundial de electricidad en la primera mitad del año y, además, ya suministran más electricidad que el carbón en el conjunto del planeta.

China, al frente de la transición

De acuerdo con Science, esta transición está encabezada por China, cuyos esfuerzos para ampliar la producción de paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento con baterías de litio la han consolidado como líder mundial en tecnología y fabricación de energías renovables.

En paralelo, los sistemas solares de tejado a pequeña escala, cada vez más asequibles y accesibles, se han extendido con rapidez, especialmente en Europa, el sur de Asia y el sur global. Estas soluciones están proporcionando a millones de personas una fuente de energía fiable y de bajo costo.

Las renovables ya han logrado ralentizar de forma demostrable el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en China, lo que apunta a un posible punto de inflexión global en la lucha contra el calentamiento global.

A ello se suman otras innovaciones tecnológicas, como células solares y baterías más eficientes, que prometen ampliar el alcance y la eficacia de estas fuentes limpias.

¿Cuáles son los retos pendientes?

Pese a los avances, Science advierte que persisten importantes obstáculos, entre ellos el uso generalizado del carbón, los cuellos de botella en las infraestructuras energéticas y la resistencia política en algunas regiones, incluidos los Estados Unidos.

Aun así, la revista subraya que los progresos de 2025 sugieren que la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias no solo es posible, sino que se está acelerando y se perfila como la opción más práctica y rentable.

Una condición necesaria, pero no suficiente

Para Julio J. Melero, director del Instituto de Investigación Mixto de la Energía y Eficiencia de los Recursos (ENERGAIA), la elección de Science “es un indicador claro de la madurez de las tecnologías en las que se basan, así como de la entrada en el tablero de un nuevo y potente jugador: China”, según declaraciones a SMC España.

Miguel de Simón Martín, profesor titular del Área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de León, coincide en que la noticia es positiva, pero llama a la cautela. “El despliegue masivo de energías renovables es una condición necesaria, pero no suficiente, para afrontar el reto climático”, señala para la agencia SINC.

El experto destaca que persisten desafíos estructurales relevantes, como la adaptación de las redes eléctricas, el almacenamiento de energía a gran escala, la electrificación de sectores difíciles y las tensiones geopolíticas asociadas al dominio industrial de China.

Además, apunta que la transición energética china ha tenido impactos ambientales significativos y no ha implicado aún el abandono total del carbón, que continúa desempeñando un papel de respaldo.

Fuente: reporteindigo.com