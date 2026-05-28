El secreto del hongo que infecta a infinidad de especies vegetales

Una investigación revela cómo el hongo Botrytis cinerea es capaz de infectar con éxito a plantas de cientos de especies distintas.

Aunque no haya usted oído hablar del Botrytis cinerea, probablemente lo ha visto: creciendo lentamente en alimentos vegetales como tomates y arándanos, o incluso en plantas ornamentales como las orquídeas. Conocido comúnmente como moho gris, este hongo ataca a cientos de plantas distintas. Durante mucho tiempo, se ha intentado sin éxito desarrollar cultivos agrícolas resistentes a este hongo. Una nueva investigación sugiere que décadas de esfuerzos en mejoramiento genético de cultivos han pasado por alto una pieza clave del rompecabezas: el propio patógeno.

La investigación es obra de un equipo que incluye, entre otros, a Dan Kliebenstein y a Ritu Singh, ambos de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos.

El equipo de investigación ha determinado que el problema puede radicar en un malentendido fundamental sobre cómo interactúan las plantas con el patógeno.

Se daba por hecho que cuando diferentes especies vegetales son atacadas por una misma especie de hongo, desarrollan una defensa muy similar: la misma respuesta básica con pequeñas variaciones.

Los hallazgos hechos por el equipo desafían esa suposición. Los autores del nuevo estudio observaron que, en bastantes casos, cada planta desarrolla una respuesta defensiva fundamentalmente propia. Esta exclusividad se mantiene tanto en comparaciones con especies evolutivamente distantes como en comparaciones con especies estrechamente relacionadas.

En vez de poseer una «llave maestra» universal para infectar cualquier planta que encuentre, parece que el moho gris percibe a qué especie se está enfrentando y selecciona la táctica de ataque que resulta idónea para combatir contra el sistema defensivo de dicha especie.

Cuando el hongo ataca a una fresa, la identifica como tal y recurre a una estrategia idónea contra ella. Si ataca a una tomatera, sabe que está atacando a una tomatera y decide hacer algo completamente diferente, en este caso ideal para infectar a la tomatera.

En cierto modo, el hongo percibe la diferencia entre una fresa y una tomatera, identificando las defensas químicas específicas de cada una y luego contrarrestándolas del modo idóneo en cada caso.

Este hallazgo explica por qué décadas de mejora genética para la resistencia de cultivos agrícolas ante este hongo solo han dado resultados modestos. También sugiere una estrategia nueva y prometedora. Todo lo que se ha intentado hasta ahora, tanto en la planta como en el hongo, lleva por caminos largos y difíciles. Más expeditivo puede resultar, en cambio, centrarse en cómo el patógeno identifica al vegetal al cual ataca. Si los investigadores logran identificar los genes que el hongo utiliza para reconocer la planta a la que ataca, podrían confundirlo química o genéticamente. Con el patógeno desorientado, las defensas naturales de cada planta tendrían una buena oportunidad de hacer con éxito su trabajo.

El estudio más reciente del equipo en esta línea de investigación se titula “Combined generalist and host-specific transcriptional strategies enable host generalism in the fungal pathogen Botrytis cinerea”. Y se ha publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Fuente: noticiasdelaciencia.com