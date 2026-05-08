Descubren una serpiente antigua de 15 metros en India, una de las más grandes de la historia

Investigadores hallaron en Gujarat los restos de una serpiente prehistórica, llamada Vasuki indicus, que vivió hace 47 millones de años. Su longitud podría haber alcanzado hasta 15 metros

Un equipo de científicos anunció el descubrimiento de una nueva especie de serpiente prehistórica en India, conocida como Vasuki indicus. Este antiguo reptil, que vivió hace aproximadamente 47 millones de años en la región que hoy es Gujarat, se estima que alcanzó una longitud de entre 11 y 15 metros, lo que lo posiciona entre las serpientes más grandes que jamás hayan existido.

El hallazgo fue realizado por los investigadores Debajit Datta y Sunil Bajpai, quienes estudiaron fósiles encontrados en la mina de lignito de Panandhro, en el estado de Kutch. Estos restos, que datan del periodo Eoceno medio, incluyen 27 vértebras mayormente bien conservadas, algunas de las cuales aún estaban conectadas, lo que sugiere que pertenecían a una serpiente completamente desarrollada.

Estimaciones de tamaño sugieren una serpiente colosal

Las vértebras presentan medidas que oscilan entre 37.5 y 62.7 milímetros de largo y 62.4 a 111.4 milímetros de ancho. Estas dimensiones indican un cuerpo grueso y cilíndrico. A partir de estas medidas, los investigadores estimaron que la longitud total de la serpiente podría variar entre 10.9 y 15.2 metros.

Esto coloca a Vasuki indicus en un rango de tamaño similar al de Titanoboa, la serpiente más grande jamás descubierta, aunque los científicos señalaron que aún persiste cierta incertidumbre en estas estimaciones. Debido a su gran tamaño, la serpiente probablemente era de movimiento lento y utilizaba tácticas de emboscada, de manera similar a las modernas anacondas.

Una familia antigua de serpientes extendida

Los investigadores clasificaron a Vasuki indicus dentro de la familia madtsoiidae, un grupo de serpientes que existió durante casi 100 millones de años, desde el Cretácico tardío hasta el Pleistoceno tardío. Los miembros de esta familia habitaron una amplia área geográfica que abarca África, Europa e India.

El estudio sugiere que Vasuki indicus podría pertenecer a un grupo de grandes serpientes madtsoiidae que evolucionaron en India. Desde allí, estas serpientes podrían haberse dispersado por el sur de Europa y hacia África durante el Eoceno, un periodo que abarcó aproximadamente entre 56 y 34 millones de años atrás.

Fuente: cadena3.com