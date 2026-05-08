Crean una bacteria capaz de vivir con 19 aminoácidos durante 450 generaciones: la regla de los 20 ya no parece intocable

Un experimento con inteligencia artificial demuestra que el “alfabeto” biológico puede reducirse sin perder funcionalidad, reabriendo el debate sobre el origen de la vida

Un equipo de científicos ha confirmado que una bacteria puede sobrevivir utilizando solo 19 aminoácidos en lugar de los 20 considerados universales, manteniéndose estable durante más de 450 generaciones sin intentar revertir el cambio. Este resultado, publicado en Science, demuestra que la supuesta “regla intocable” del código de la vida no es tan rígida como se creía.

Gracias a herramientas de inteligencia artificial, los investigadores han logrado rediseñar proteínas completas para funcionar sin una de sus piezas fundamentales. Pero lo más inquietante no es que funcione, sino lo que implica: la vida podría ser mucho más flexible de lo que la biología clásica ha defendido durante décadas.

El día en que el código de la vida dejó de ser intocable

Durante generaciones, la biología ha enseñado que todos los seres vivos comparten un mismo lenguaje molecular: un conjunto de 20 aminoácidos que sirven como bloques para construir proteínas. Ese “alfabeto” se consideraba universal, una especie de contrato químico firmado por toda la vida en la Tierra.

Sin embargo, este nuevo estudio introduce una anomalía difícil de ignorar. Los investigadores lograron eliminar completamente la isoleucina —uno de esos veinte componentes— de una cepa de E. coli. Lo esperable era un colapso inmediato del sistema. Pero no ocurrió.

La bacteria, bautizada como Ec19, siguió creciendo con normalidad. No solo sobrevivió, sino que mantuvo un ritmo de crecimiento comparable al de una célula no modificada, algo que desafía directamente la idea de que cada aminoácido es indispensable.

Hay un matiz clave que refuerza aún más el hallazgo: tras cientos de generaciones, el organismo no mostró señales de querer recuperar la pieza perdida. No hubo rastro de “corrección evolutiva”, como si la célula aceptara ese nuevo lenguaje reducido como perfectamente válido.

Este detalle introduce una pregunta incómoda: si la vida puede funcionar con menos, ¿por qué acabó utilizando exactamente 20?

Cuando la inteligencia artificial evita el colapso de la biología

Eliminar un aminoácido no consiste en borrar una palabra de un texto, sino en modificar todas las frases al mismo tiempo. Las proteínas dependen de su forma tridimensional, y cambiar un componente puede hacer que se plieguen mal y pierdan su función.

Los primeros intentos lo confirmaron. Apenas el 43% de las sustituciones funcionaban correctamente, lo que hacía inviable el experimento a gran escala. Era necesario algo más que ensayo y error.

Ahí entró en juego la inteligencia artificial, especialmente modelos como AlphaFold2, capaces de predecir cómo se pliega una proteína en función de su secuencia. Gracias a estos sistemas, los investigadores pudieron anticipar qué sustituciones eran viables en cada contexto específico.

La clave no estaba en reemplazar la isoleucina por otro aminoácido cualquiera, sino en hacerlo de forma inteligente, teniendo en cuenta el entorno molecular. La IA permitió seleccionar, caso por caso, la mejor alternativa para evitar que la estructura proteica se desmoronara.

Con este enfoque, los científicos rediseñaron múltiples componentes celulares, incluidos ribosomas adaptados a este nuevo sistema. El resultado final fue una bacteria completamente funcional, construida a partir de un “alfabeto” reducido pero cuidadosamente optimizado.

Lo más llamativo es que este proceso no solo resuelve un problema puntual, sino que abre la puerta a algo mucho mayor: la posibilidad de rediseñar la vida de forma dirigida.

Un pasado más simple… y un futuro radicalmente distinto

Este experimento no solo afecta al presente de la biotecnología, sino que también obliga a replantear el pasado. Aunque existen más de 500 aminoácidos en la naturaleza, la vida eligió solo 20. Siempre se ha asumido que esa selección era la más eficiente posible, pero este trabajo sugiere que podría no ser así.

Algunos estudios teóricos ya habían planteado que un número mucho menor bastaría para construir la mayoría de estructuras proteicas. De hecho, estimaciones previas indican que entre 9 y 12 aminoácidos podrían ser suficientes en muchos casos. La nueva bacteria experimental parece dar un respaldo empírico a esa idea.

Además, la biología natural tampoco es perfecta. Se calcula que un porcentaje significativo de proteínas contiene errores en su composición, y aun así muchas siguen siendo funcionales. Esto indica que el sistema es más tolerante de lo que aparenta.

Todo ello refuerza una hipótesis sugerente: los primeros organismos de la Tierra podrían haber funcionado con un conjunto más limitado de aminoácidos, ampliándose con el tiempo por razones de versatilidad más que de necesidad estricta.

Pero si eso es cierto, el futuro resulta aún más provocador. La biología sintética podría empezar a diseñar organismos con reglas completamente nuevas, adaptados a funciones específicas o entornos extremos.

Durante mucho tiempo, la vida se ha interpretado como un sistema regido por normas fijas, casi inmutables. Sin embargo, este hallazgo introduce una grieta en esa visión. El código biológico ya no parece una estructura rígida, sino un sistema flexible, capaz de simplificarse sin perder su esencia.

Reducir el número de aminoácidos no destruye la vida. La redefine. Y en ese gesto —aparentemente mínimo— se esconde una idea mucho más profunda: quizá la vida no eligió su forma definitiva porque fuera la única posible, sino porque fue una entre muchas.

Fuente: muyinteresante.okdiario.com