Descubren en Latinoamérica un diminuto anfibio color naranja que lleva un curioso nombre inspirado en Lula

Una nueva especie brasileña de anfibio, una rana. diminuto y de color naranjaEl fenómeno fue descrito por investigadores de la sierra de Quiriri, en el norte de Santa Catarina. El trabajo se publicó en la revista científica PLOS One el 10 de diciembre de 2025.

Bautizado Brachycephalus lulaiEl animal mide aproximadamente 8,9 a 11,3 millas en los hombres y 11,7 a 13,4 millas En las hembras, el cuerpo presenta un tono naranja intenso con pequeñas marcas verdes y marrones, y su aparición está restringida a una zona muy específica de la cordillera.

Según los autores, el homenaje al presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca visibilizar la conservación de la Mata Atlántica y, en particular, la de los anfibios miniaturizados y altamente endémicos.

Además de la descripción formal, el estudio presenta una propuesta de protección territorial: la creación de Refugio de Vida Silvestre Cordillera de QuiririLa idea es preservar zonas de gran altitud y especies con distribución extremadamente limitada, que son más vulnerables a los cambios ambientales.

Cordillera del Quiriri en Santa Catarina: por qué los bosques nubosos se han convertido en islas de biodiversidad.

La sierra de Quiriri se encuentra en el límite entre Santa Catarina y Paraná y alcanza una altitud de más de 1.500 metros en su punto más alto. El terreno combina campos de gran altitud y áreas de bosque, con tramos de… bosque de niebla con cuotas más altas.

Es dentro de este mosaico que viven. braquicéfalo, ranas diurnas que pasan el día en la hojarasca, la capa de hojas del suelo del bosque. El nuevo B. lulai Se ha asociado a ambientes a partir de los 750 metros, en una zona montañosa con alto grado de aislamiento ecológico.

Más allá del artículo científico, la región ya está siendo objeto de debate sobre la creación de unidades de conservación más amplias en la frontera entre ambos estados. Un informe de la Asamblea Legislativa de Paraná menciona reuniones con el ICMBio y consultas públicas previstas para 2026 en relación con una propuesta federal que involucra a Quiriri y zonas aledañas.

Cómo se identificó la nueva especie Brachycephalus lulai: canto, anatomía y ADN

La primera pista para los investigadores provino del sonido. El grupo informa que la vocalización de apareamiento no coincidía con la de especies estrechamente relacionadas, una evidencia importante para la separación de especies de anfibios.

En el artículo, los autores informan haber grabado 13 llamadas y describen patrones específicos en el anuncio, con grupos de notas y pulsos. Este tipo de firma acústica se utiliza para diferenciar especies que, a simple vista, pueden parecer muy similares.

El trabajo también implicó la recolección y comparación detallada de individuos. En total, se analizaron 32 especímenes, con descripciones morfológicas para distinguir el nuevo taxón de sus parientes dentro del mismo grupo.

Para «ver el interior», los científicos utilizaron tomografías computarizadas de alta resolución, centradas en el análisis del esqueleto. Paralelamente, realizaron análisis genéticos con marcadores mitocondriales y nucleares, para comprobar la posición del animal en el árbol evolutivo.

Los datos indican que la B. lulai Se encuentra cerca de otras dos especies que también se encuentran en la Sierra de Quiriri. Esta proximidad refuerza la idea de que pequeñas áreas de bosque en altitud pueden generar especiación en microrrefugios con el tiempo.

Por qué el nombre honra a Lula y el debate sobre la política en la taxonomía.

La propia descripción formal explica la elección del nombre. El epíteto «lulai» honra a Lula, recordando que fue elegido presidente de Brasil en tres ocasiones, y asocia el homenaje con el objetivo de fomentar iniciativas de conservación en la Mata Atlántica.

En la práctica, nombrar especies en honor a personas es una antigua tradición científica, pero no siempre es cuestionada. Para algunos, el homenaje puede parecer politizado, mientras que para otros… Funciona como un foco. para la biodiversidad y para las políticas de protección.

Conservación en la Mata Atlántica: por qué el estudio habla de “poca amenaza” y, al mismo tiempo, pide protección.

En el texto técnico, los autores proponen clasificar los B. lulai como «preocupación menor» (Preocupación Menor), citando la calidad actual del hábitat y la ausencia de indicios de disminución poblacional. Aun así, enfatizan que la situación requiere un monitoreo continuo.

La alerta surge porque su distribución es pequeña y la especie se encuentra cerca de otros anfibios endémicos y amenazados. El artículo cita, por ejemplo, a la rana. Melanophryniscus biancae y menciona el reconocimiento de la amenaza en una reciente regulación federal y también en una evaluación global.

Entre los impactos humanos observados en la cordillera, el estudio menciona incendios recurrentes, pastoreo de ganado, invasión de pinos y extracción de caolín. También se consideran la erosión de las carreteras y el efecto de las rutas turísticas en zonas sensibles.

En respuesta, los autores detallan posibles medidas de gestión dentro de una unidad de conservación. Estas incluyen la evaluación del impacto del fuego, la definición de quemas controladas, la limitación de la carga ganadera, la mitigación de los efectos de la minería, la tala de pinos y la regulación del turismo.

La propuesta central es crear la Refugio de Vida Silvestre Cordillera de QuiririCon aproximadamente 6.600 hectáreas, en los municipios de Garuva y Campo Alegre. El artículo cita la SNUC (Ley 9.985/2000) para defender un modelo que proteja la zona sin requerir, por regla general, la expropiación de tierras privadas.

Fuente: nacion.com