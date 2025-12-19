Un mapa diario del cerebro: estudio identifica qué neuronas se activan y cuándo

La investigación fue resultado de la colaboración entre equipos de Estados Unidos, Japón y Suiza

El cerebro no funciona igual durante todo el día, ya que todo parece indicar que se activan distintas partes según el momento, a esta conclusión llegó una investigación internacional que fue liderada por la Universidad de Michigan y publicada en PLOS Biology.

De acuerdo con los especialistas que participaron en el estudio, el hallazgo de este trabajo demostró que las redes cerebrales se reorganizan entre el sueño y la vigilia, pues lograron identificar qué neuronas se activan en distintas etapas.

Esto permitió observar cómo el cerebro pasa de estar en reposo a estar activo, con ello, se obtuvo una visión más clara de lo que ocurre al despertar y al dormir; de esta manera es como se obtuvieron hallazgos que servirán para realizar investigaciones parecidas.

¿Cuál es el objetivo de esta investigación?

Los resultados del estudio podrían servir en el futuro para saber si una persona está en condiciones de realizar tareas peligrosas, por ejemplo, manejar maquinaria o tomar decisiones importantes, pues la idea es ayudar a prevenir errores causados por el cansancio.

El autor principal, Daniel Forger, explicó que uno de los objetivos fue entender la fatiga, ya que precisó que las personas no suelen medir bien qué tan cansadas están, por eso, el estudio busca crear formas objetivas de saber si alguien está fatigado.

Para observar la actividad cerebral, los científicos usaron cerebros de ratones; aplicaron una técnica avanzada que permite ver imágenes en tres dimensiones. Se resaltó que las neuronas activas brillaban, lo que facilitó saber cuáles estaban funcionando.

¿Qué encontraron?

Los investigadores notaron que, al despertar, la actividad cerebral inicia en zonas internas del cerebro, conforme avanza el día, la actividad se mueve hacia la parte externa, llamada corteza cerebral, este patrón cambia con el paso de las horas.

El estudio sugiere que estas modificaciones podrían estar relacionadas con la fatiga y algunos trastornos mentales; aunque no se investigó directamente la salud mental, los autores creen que estos hallazgos ayudarán a entenderla mejor.

También, se precisó que estos resultados podrían servir para evaluar tratamientos y medicamentos, aunque las técnicas usadas no se aplican aún en humanos, los expertos consideran que los resultados pueden adaptarse, los métodos matemáticos podrían usarse con estudios del cerebro humano.

La investigación fue resultado de la colaboración entre equipos de Estados Unidos, Japón y Suiza; mientras que algunos investigadores trabajaron en el análisis matemático de los datos, otros desarrollaron nuevas formas de observar el cerebro.

