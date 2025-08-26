Instalan primer tope inteligente en Hermosillo para controlar el límite de velocidad

El plan piloto está en Heriberto Aja esquina con Veracruz, y medirá la velocidad vehicular y ayudará a proteger a peatones y automovilistas

Como parte de los programas para proteger a automovilistas y peatones, la Dirección de Desarrollo de Infraestructura del Municipio instaló el tope inteligente, el cual es un plan piloto como parte del respeto al límite de velocidad máxima permitida.

Astarté Corro Ruiz, titular de la dependencia, señaló que ese dispositivo operará sobre la calle Heriberto Aja entre Veracruz y Nayarit, frente a la escuela primaria Heriberto Aja, en la colonia Centro, y abarca dos de los tres carriles disponibles de la vialidad, mientras que en uno permanecerá el tope tradicional.

Explicó que este tope inteligente en Hermosillo tiene la capacidad de medir la velocidad de los vehículos que se acerquen y, en función de ello, podrá descender para facilitar su desplazamiento.

“O bien, si la circulación es de hasta 30 kilómetros por hora, puede elevarse y limitar el desplazamiento a los automóviles que excedan dicho límite”, explicó.

En ese sentido, mencionó que el tope inteligente podrá recabar información importante como el aforo vehicular.

También será programable en función de la necesidad específica de la zona, pudiendo desactivarse en temporadas en que disminuye el movimiento peatonal.

Corro Ruiz agregó que la instalación en esta área ayudará al flujo peatonal de los estudiantes y docentes de la primaria Heriberto Aja, así como a la ciudadanía en general.

Cabe mencionar que, a partir de la evaluación de la operatividad de este primer tope inteligente en Hermosillo, se valorará la conveniencia de instalar otros en distintos puntos de la ciudad, por lo que se tiene contemplado que inicie operaciones en dos semanas.

Fuente: oem.com.mx